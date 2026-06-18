Dios quiere a todo el mundo, pero despacha en Jalisco: Lemus tras buena respuesta del público ante concierto de Maná en Guadalajara

La asistencia de alrededor de 170 mil personas, el saldo blanco registrado durante toda la jornada y las condiciones climáticas favorables fueron las claves del concierto gratuito que ofreció la banda Maná en la Glorieta La Minerva ayer miércoles, evento que, de acuerdo con el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, representó el cumplimiento de un proyecto que se había buscado concretar entre la agrupación y el mandatario estatal desde hace varios años.

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Lemus Navarro destacó que el espectáculo reunió a miles de personas en uno de los espacios públicos más representativos de Guadalajara, la Glorieta Minerva, donde familias, visitantes y aficionados disfrutaron del concierto sin incidentes mayores y en un ambiente tranquilo.

Señaló además que la respuesta del público superó las expectativas y permitió mostrar una imagen positiva de la ciudad ante visitantes nacionales e internacionales.

"Ahora, con motivo del Mundial, y de verdad se los digo, Dios quiere a todo el mundo, pero despacha en Jalisco. Ustedes vieron lo que sucedió ayer, un concierto ante 170 mil personas. Diosito abrió el cielo, no cayó una sola gota de lluvia", destacó el mandatario.

Guadalajara vive una noche histórica con la presentación de Maná

Lemus señaló que la realización de este concierto fue resultado de una idea que había compartido durante años con integrantes de la agrupación, particularmente con Fernando Olvera y Alex González, con quienes mantiene una amistad desde hace décadas.

Explicó que anteriormente había intentado concretar el evento, pero las giras internacionales de la banda impidieron encontrar una fecha adecuada.

"Siempre que nos reuníamos y platicábamos, soñábamos con hacer este gran concierto. Cuando llegué como alcalde de Guadalajara, planteamos la posibilidad de hacerlo, pero sobre todo porque la banda andaba de gira por todo el mundo, nunca lo pudimos hacer", dijo.

Autoridades resaltan orden y participación ciudadana durante el espectáculo

El Gobernador señaló que, además de la convocatoria histórica, el evento concluyó sin incidentes relevantes gracias al operativo implementado por las autoridades y a la participación ordenada de los asistentes.

"La gente disfrutó en el espacio público, en un lugar tan emblemático como es La Minerva. En paz. Tuvimos saldo blanco, 170 mil personas y saldo blanco el día de ayer. Nuestros visitantes, la ciudadanía en general, disfrutó durante dos horas de este extraordinario concierto", manifestó.

Tras el espectáculo, Lemus sostuvo un encuentro con los integrantes de Maná, quienes, dijo, expresaron su satisfacción por la respuesta obtenida durante la presentación en Guadalajara.

"Ellos estaban verdaderamente felices. Yo nunca había visto a Fer, a Alex, a Sergio, a Juan tan contentos como el día de ayer en la noche. Es un sueño cumplido para Maná, un sueño cumplido para un servidor", añadió Lemus Navarro.

Por último, el Gobernador consideró que el concierto permitió mostrar una imagen distinta de Guadalajara y adelantó que para la próxima semana se mantendrá la misma logística y operativo de seguridad durante la presentación gratuita de Alejandro Fernández , que se realizará el próximo 25 de junio en este mismo espacio.

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