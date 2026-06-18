Pablo Lemus reconfirma visita del rey Felipe VI a Guadalajara, pero asistencia a concierto de Plácido Domingo aún está por definirse

El rey Felipe VI de España visitará Guadalajara la próxima semana como parte de las actividades relacionadas con el Mundial de Futbol 2026 , reconfirmó este jueves el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, quien adelantó que el monarca permanecerá en la ciudad durante la noche del jueves y acudirá al encuentro entre las selecciones de España y Uruguay programado para el viernes.

Reunión con Claudia Sheinbaum definirá agenda

El mandatario explicó que la agenda del rey contempla inicialmente una reunión con la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en la Ciudad de México, por lo que aún está por definirse si podrá asistir a otros eventos programados en Guadalajara durante su estancia, como el concierto de Plácido Domingo al que se le había invitado.

Pese a ello, aseguró que la presencia del jefe de Estado español representa un hecho relevante para la entidad en el contexto de la justa mundialista.

Concierto de Plácido Domingo sigue sin confirmación

Lemus recordó que previamente se había extendido una invitación para que Felipe VI asistiera al concierto que ofrecerá Plácido Domingo en Guadalajara, invitación que había sido aceptada por el propio monarca. Sin embargo, indicó que la confirmación definitiva dependerá del horario en que concluya su reunión con la presidenta.

"Nosotros habíamos extendido una invitación y el propio rey había confirmado para la asistencia al concierto de Plácido Domingo. Sin embargo, su arribo a Guadalajara se espera alrededor de las cinco o seis de la tarde. Entonces, estaría rayando para llegar al concierto de Plácido, por lo tanto, eso todavía no está al cien por ciento confirmado", señaló.

Presencia asegurada en el partido España vs Uruguay

El gobernador detalló que, independientemente de su participación en ese evento cultural, el rey de España sí permanecerá en la capital jalisciense durante la noche del jueves y formará parte de las actividades relacionadas con el Mundial el día siguiente.

"Dependerá de a qué hora termine la reunión con la presidenta Sheinbaum, pero el rey va a pernoctar aquí en Guadalajara la noche del jueves y asistirá al partido del viernes", manifestó Lemus Navarro.

Guadalajara recibe delegaciones y visitantes internacionales

La visita del monarca se suma a una serie de eventos internacionales que se desarrollan en la ciudad durante el Mundial, periodo en el que Guadalajara ha recibido delegaciones extranjeras, representantes diplomáticos y miles de visitantes provenientes de distintos países.

"Bienvenido el rey Felipe y toda su comitiva. Aquí estarán desde el jueves en la noche, viernes el partido de España-Uruguay, que va a ser un partidazo, dos campeones del mundo", añadió el mandatario estatal.

Jalisco busca consolidarse como anfitrión global

Lemus consideró que la presencia de figuras internacionales y la realización de encuentros mundialistas continúan posicionando a Guadalajara y a Jalisco como anfitriones de relevancia internacional.

"Guadalajara se viste de gala con el partido de hoy, con el partido de Colombia que vamos a tener también, con el partido de España, Uruguay. Jalisco, de verdad, se viste de gala para recibir a nuestros visitantes", finalizó.

EE