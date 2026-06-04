Crece sistema de transporte en Jalisco: estas son las rutas

Se inaugura la Línea 5 del Transporte Público en Jalisco, el cual conecta el Aeropuerto Internacional de Guadalajara con distintos puntos del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).

La línea 5 tendrá una cobertura de 32 kilómetros y nueve estaciones.

Esta nueva ruta operará con 41 unidades eléctricas y tendrá capacidad para movilizar hasta 27 mil usuarios al día. El corredor conectará a los municipios de Guadalajara, Zapopan, San Pedro Tlaquepaque, Tlajomulco de Zúñiga y El Salto, facilitando la movilidad hacia destinos como el Estadio Akron, la Expo Guadalajara y el Parque Agua Azul.

Durante la inauguración, el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, destacó que uno de los principales beneficios del proyecto es la integración con el resto de la red de transporte público de la ciudad. "Más que estadio es la realidad de conectarnos con los sistemas uno del transporte público, que a su vez conecta con la línea 2 y que también este sistema te conecta con la línea 3 el sistema de Mi Macro, un sistema exitosísimo que construyó la administración pasada, es el que transporta más pasajeros de todo el estado".

Se presume que las unidades pasarán cada cinco minutos.

Anuncian viajes gratis durante los primeros días de operación

La línea 5 tendrá servicio gratuito del 4 al 7 de junio en un horario de 6:00 a 22:00 horas, después la tarifa será de 11 pesos y podrá pagarse con las Tarjetas de Movilidad del estado.

Conoce las nueve estaciones

Aeropuerto San José del Quince La Piedrera La Gigantera Las Pintitas Las Torres Parque Montenegro Las Liebres Carretera a Chapala

La Línea 5 tendrá conexión con Mi Macro Periférico, Mi Macro Calzada y las líneas 1, 3 y 4 del Tren Ligero.

NG