¿Cuáles son los baños públicos más cercanos del Estadio Guadalajara?

Miles de aficionados estarán visitando el Estadio Guadalajara (también conocido como estadio Akron) durante los partidos que se llevarán a cabo en esta sede por el Mundial de Futbol 2026, por lo que conocer la ubicación de los servicios básicos, como el uso de baños, puede hacer más cómoda la experiencia.

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Entre las dudas más frecuentes de los asistentes está dónde encontrar sanitarios accesibles en los alrededores del recinto. Si planeas acudir próximamente, te compartimos cuáles son los baños públicos más cercanos y las opciones disponibles para evitar contratiempos durante tu visita.

El Estadio Guadalajara, es un recinto deportivo ubicado en el municipio de Zapopan, situado al poniente de la zona metropolitana de Guadalajara, la dirección es: Avenida Circuito JVC 2800, colonia El Bajío, en Zapopan, Jalisco.

Y dado a que se encuentra en una zona aislada rodeada principalmente por áreas naturales, el complejo del Centro de Alto Rendimiento (CRIT) y terrenos baldíos, es posible que los asistentes que estén en camino hacia el estadio, se vean atrapados en el traficó que se produzca en las zonas aledañas, lo que será imposible para cualquiera aguantarse las ganas de usar el sanitario. Es por esto que consideramos importante ubicar otros lugares cercanos a donde poder acudir.

Baños públicos más cercanos al Estadio Guadalajara

Baños en estaciones de servicio

Los sanitarios que estén abiertos las 24 horas son los que se encuentran en las gasolineras y tiendas de conveniencia ubicadas sobre el Anillo Periférico Poniente Manuel Gómez Morín, ten en cuenta que en estos establecimientos tienen una cuota por uso que va de entre los cinco a 10 pesos.

Baños públicos: Periférico Poniente Manuel Gómez Morin 6500, Ciudad Granja, Zapopan.

Baños públicos: Avenida Guadalupe 6730-10, Guadalupe Inn, Exitmex, 48037 Zapopan.

Toilets WC en gasolinera PEMEX: Periférico Poniente: Manuel Gómez Morin Lateral Norte 6501, Ciudad Granja, Zapopan

Baños en centros comerciales

Si antes de dirigirte al estadio, decides pasar por alguna de las plazas (centros comerciales) que se ubican por la zona, dentro de estos establecimientos encontrarás varios baños gratuitos (a menos de que ingreses con auto tendrás que pagar el boleto del estacionamiento).

Plaza Galerías

Plaza La Noria

Plaza Guadalupe

Plaza Ubika

Baños en el Parque Metropolitano

Otra opción cercana con sanitarios son los que se encuentran en el Parque Metropolitano, el cual se encuentra a 10 minutos en auto o en transporte público del Estadio Guadalajara. El parque cuenta con varios módulos y su horario de servicio es de 6:00 a 22:00, y son gratuitos.

¿Cómo llegar al Estadio Guadalajara?

Cómo llegar: Se encuentra a unos 30 minutos del centro de Guadalajara. Puede accederse por Periférico, Av. Aviación o en transporte público a través de rutas metropolitanas.

Los accesos principales son por la Avenida Vallarta (Carretera a Nogales) y el Anillo Periférico. Puedes encontrar información detallada sobre las rutas de transporte público y accesos vehiculares en la Guía del Estadio Akron.

KR