¡Recorridos GRATIS en Guadalajara por el Mundial 2026! Descubre tu ciudad

¿Buscas planes emocionantes este 10 de junio por la fiebre del Mundial 2026? Estás de suerte: la ciudad ofrece recorridos épicos y gratuitos para mañana. Es el momento perfecto para turistear, celebrar nuestra cultura y vivir la pasión mundialista sin gastar ni un solo peso. ¡Cero excusas!

La capital jalisciense vibra con una energía inigualable gracias a la gran fiesta del fútbol internacional, y para celebrarlo por todo lo alto, se han organizado actividades que resaltan el inmenso orgullo tapatío; estos tres recorridos turísticos están diseñados estratégicamente tanto para los visitantes extranjeros que llegan por el torneo, como para los locales que desean redescubrir la magia oculta de Guadalajara, una sede que brilla con luz propia en este magno evento deportivo.

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Arte espectacular en el corazón tapatío

La primera gran aventura comienza el 16 y 30 de junio y el 7 y 14 de julio con el recorrido turístico “Muralismo Mexicano” , el registro comienza a las 9:30 horas en el Módulo Explanada Museo Cabañas.

Esta caminata guiada te permitirá descubrir de cerca el arte espectacular que nos otorgó una identidad única y reconocida en el mundo entero, conectando de manera profunda con nuestras raíces culturales más representativas y admiradas a nivel global.

Como te mencionamos anteriormente; para unirte a esta primera ruta llena de color, el punto de reunión será el emblemático módulo ubicado en la explanada del Museo Cabañas. Este majestuoso recinto histórico, orgullo de todos los tapatíos, es el escenario ideal y perfecto para iniciar una jornada llena de asombro, ideal para arrancar la mañana con la mejor actitud, mucha alegría y un profundo amor por el arte que caracteriza a nuestra vibrante comunidad.

CORTESÍA/ Facebook/ Te quiero Guadalajara

Tradición viva y experiencias sensoriales únicas

Si prefieres disfrutar de las vibrantes actividades vespertinas, el recorrido dedicado a “El Mariachi y la Charrería” tendrá lugar el próximo 30 de junio en punto de las 15:00 horas con registro en el Parque de la Revolución.

Prepárate para sentir la piel chinita al experimentar de primera mano el orgullo tapatío y nuestra tradición más viva, elementos folclóricos que hacen de esta región occidental un lugar verdaderamente mágico, festivo y sumamente especial para el mundo entero y para quienes nos visitan.

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Mientras que el 16 y 30 de junio se realizará el recorrido turístico “Guadalajara Sensorial” a las 15:30 horas con registro en el Parque de la Revolución.

Esta original propuesta te invita a explorar el vibrante corazón de la ciudad conectando con todos tus sentidos, ofreciéndote una perspectiva totalmente distinta, fresca y enriquecedora del entorno urbano que creías conocer a la perfección, revelando secretos urbanos fascinantes.

¡La ciudad te espera con los brazos abiertos para celebrar juntos esta gran fiesta deportiva y cultural que, sin duda alguna, quedará grabada para siempre en nuestra memoria colectiva como una de las mejores épocas de nuestra historia!

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Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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