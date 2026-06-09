Inauguración Mundial 2026: Qué artistas estarán presentes en el arranque del torneo en el estadio Ciudad de México

La inauguración del Mundial 2026 marca un hito en la historia del deporte, al presentar un formato inédito con tres ceremonias de apertura. El primer gran evento tendrá lugar en el histórico estadio de la Ciudad de México. Este recinto albergará el inicio de la justa deportiva el próximo jueves 11 de junio de 2026, previo al encuentro entre las selecciones de México y Sudáfrica. La expectativa sobre los artistas que participarán en este espectáculo ha mantenido la atención del público internacional a lo largo de los últimos meses.

Para esta edición, la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) ha diseñado un concepto que busca resaltar la identidad cultural de los países anfitriones.

En el caso de la capital mexicana, la temática tomará inspiración del tradicional papel picado. Esta decisión estética acompañará una mezcla de géneros musicales que abarcan desde el pop y el rock hasta el regional mexicano y los ritmos urbanos, con el objetivo de ofrecer una experiencia global sin perder las raíces locales, para proyectar la riqueza de México hacia todos los rincones del planeta.

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¿Qué artistas cantarán en la inauguración del Mundial 2026?

La alineación para el evento en territorio mexicano destaca por una fuerte presencia de talento hispanohablante. Entre los nombres confirmados destacan agrupaciones consagradas como Maná y Los Ángeles Azules, quienes compartirán el escenario con solistas de renombre internacional como Alejandro Fernández, Lila Downs y Belinda. Esta combinación asegura una representación diversa de los sonidos que caracterizan a la región.

A esta lista de talentos se suman exponentes de la música urbana y el pop contemporáneo. El colombiano J Balvin y el venezolano Danny Ocean aportarán los ritmos latinos modernos que dominan las listas de popularidad.

Asimismo, la cantante sudafricana Tyla tendrá una participación especial, para unir así las culturas de los dos países que disputarán el primer partido del torneo.

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Uno de los momentos más esperados de la jornada será la interpretación del tema oficial de la competencia. La artista colombiana Shakira, quien cuenta con una amplia trayectoria en este tipo de eventos deportivos, regresará al escenario mundialista. En esta ocasión, unirá su voz a la del cantante nigeriano Burna Boy para interpretar en vivo la canción titulada Dai Dai. Esta pieza musical funcionará como el himno principal durante todo el mes de competencia.

Además del tema principal, la ceremonia servirá como plataforma para presentar otras composiciones que forman parte del álbum oficial del campeonato. Se ha confirmado que Belinda y Los Ángeles Azules interpretarán la canción Por Ella , una colaboración diseñada específicamente para ambientar la fiesta futbolística.

Lista completa de artistas confirmados para la inauguración del Mundial 2026 en México

Shakira y Burna Boy

Alejandro Fernández

Belinda y Los Ángeles Azules

J Balvin

Maná

Lila Downs

Danny Ocean

Tyla

La variedad de estilos promete un espectáculo dinámico para los asistentes y los millones de espectadores alrededor del mundo, lo que consolida a la música en español como un pilar fundamental del entretenimiento global.

¿A qué hora inicia la inauguración del Mundial 2026?

La organización ha establecido que el espectáculo musical comience aproximadamente noventa minutos antes del silbatazo inicial. De esta manera, las actividades artísticas en el recinto capitalino arrancarán alrededor de las 13:30 horas, tiempo local.

Las autoridades han recomendado a los aficionados llegar con suficiente anticipación para superar los filtros de seguridad y disfrutar de la presentación completa. Este protocolo busca garantizar el orden y la integridad de todos los presentes en el estadio, para permitir un flujo adecuado en los accesos principales.

Con esta alineación, el comité organizador apuesta por una celebración que fusione la pasión por el futbol con la riqueza musical de América Latina. Las siguientes ceremonias, programadas para los días posteriores en Canadá y Estados Unidos, complementarán esta visión multicultural. Al finalizar el evento en la capital mexicana, el balón rodará oficialmente, para dar inicio a una nueva etapa en la historia de los campeonatos mundiales y marcará el camino para las futuras generaciones de deportistas y aficionados.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB