Alerta por lluvias en Guadalajara: Clima de hoy 10 de junio, ¿a qué hora hay probabilidad de tormentas?

El clima en Guadalajara este miércoles 10 de junio estará marcado por lluvias moderadas y cielo mayormente nublado, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Las temperaturas oscilarán entre los 18°C y 27°C, por lo que se recomienda salir con impermeable y prever posibles retrasos en los traslados dentro de la ciudad.

¿Lloverá hoy en Guadalajara? Sí. De acuerdo con los datos meteorológicos, la probabilidad de lluvia en el Área Metropolitana (AMG) supera el 60% a partir del mediodía. Las precipitaciones serán intermitentes durante la tarde y estarán acompañadas por vientos ligeros y humedad alta, condiciones que incrementarán la sensación de bochorno antes de las tormentas.

Pronóstico del clima en Guadalajara para hoy 10 de junio

El SMN, dependencia de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), informó que Guadalajara tendrá una jornada con predominio de nubosidad. Para este día se espera una temperatura mínima de 18°C durante la mañana y una máxima de 27°C por la tarde.

Este ambiente templado estará acompañado por altos niveles de humedad, cercanos al 75%, lo que incrementará la sensación térmica antes de las precipitaciones. Además, se prevén vientos ligeros de hasta 10 km/h, condiciones que contribuirán a mantener un ambiente fresco, aunque inestable, en la Zona Metropolitana de Guadalajara.

En cuanto a las lluvias, la probabilidad de precipitaciones se mantendrá baja durante la mañana y las primeras horas de la tarde. Sin embargo, de acuerdo con datos de Weather.com, las posibilidades de lluvia aumentarán a partir del mediodía, mientras que hacia las 18:00 horas se alcanzará el punto más alto del día. Posteriormente, las condiciones tenderán a estabilizarse durante la noche, aunque persistirá la posibilidad de lluvias aisladas.

¿Por qué está lloviendo tanto en Jalisco?

Las condiciones meteorológicas actuales en el Estado de Jalisco responden a la combinación de diversos fenómenos atmosféricos. Los remanentes del ciclón "Boris" en el Pacífico y varios canales de baja presión están favoreciendo el ingreso de humedad hacia el occidente del país.

Ante este panorama, autoridades recomiendan mantenerse atentos a posibles encharcamientos en las principales vialidades.

Recomendaciones ante el pronóstico de lluvia en Guadalajara

Para evitar contratiempos durante la jornada, toma en cuenta las siguientes recomendaciones:

Lleva paraguas o impermeable: Las lluvias comenzarán de manera intermitente y podrían intensificarse durante la tarde.

Sal con tiempo adicional: El pavimento mojado en avenidas como López Mateos y Lázaro Cárdenas suele provocar tráfico lento.

Viste en capas: La mañana será fresca, mientras que la humedad vespertina podría generar una mayor sensación de calor antes de la lluvia.

Revisa tu vehículo: Verifica que limpiaparabrisas y luces funcionen correctamente para reducir riesgos al conducir.

Mantente informado: Consulta actualizaciones en tiempo real a través de The Weather Channel o los canales oficiales de Protección Civil.

Este miércoles en el AMG será una jornada que requerirá precaución y planificación. Las lluvias estarán presentes durante gran parte del día, por lo que conviene adaptar las actividades y traslados a las condiciones del tiempo en la capital jalisciense.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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