La cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya comenzó en Guadalajara. Tras concluir gran parte de su montaje, el FIFA Fan Festival instalado en la Plaza Liberación abrirá oficialmente al público este jueves 11 de junio a partir de las 10:00 horas.

El espacio fue presentado este martes a autoridades, medios de comunicación y creadores de contenido, quienes pudieron recorrer la zona donde miles de aficionados seguirán los encuentros mundialistas en una pantalla gigante de aproximadamente 40 metros de longitud, con la Catedral Metropolitana como escenario de fondo.

La inauguración del Fan Festival coincidirá con la transmisión del partido inaugural del Mundial desde el Estadio Ciudad de México, mismo que corresponde a:

México vs Sudáfrica del Grupo A

¿Por dónde se entra al FIFA Fan Festival en Plaza Liberación?

Las autoridades informaron que el acceso oficial al FIFA Fan Festival será por la avenida Hidalgo, en su cruce con Paseo Alcalde.

Antes de ingresar, los asistentes deberán pasar por filtros de seguridad equipados con arcos detectores de metales y personal de revisión.

Una vez superado el primer control, las personas deberán avanzar por la avenida Hidalgo hasta la entrada principal ubicada frente al Teatro Degollado, desde donde podrán acceder al recinto.

¿Cuáles serán las salidas del FIFA Fan Festival?

Para agilizar la movilidad dentro del evento, se habilitaron dos puntos de salida en la parte central de Plaza Liberación:

Salida hacia la calle Pino Suárez.

Salida hacia la calle Maestranza.

Las autoridades recomiendan seguir en todo momento las indicaciones del personal de seguridad y protección civil.

Horarios de apertura del FIFA Fan Festival Guadalajara

Aunque el recinto abrirá este 11 de junio a las 10:00 horas, los horarios de acceso variarán durante el Mundial dependiendo de los partidos programados.

De acuerdo con la organización, se prevé que las puertas se abran aproximadamente una hora y media antes de cada encuentro que se transmita en la pantalla principal.

Por ello, se recomienda a los aficionados consultar previamente la programación de los partidos para planificar su llegada y evitar largas filas en los accesos.

Objetos prohibidos para ingresar al FIFA Fan Festival

Como parte de las medidas de seguridad, los asistentes no podrán ingresar con:

Alimentos y bebidas.

Cámaras fotográficas profesionales.

Material explosivo.

Armas de cualquier tipo.

Objetos punzocortantes.

Paraguas.

Grabadoras.

Bebidas alcohólicas.

Mochilas o bolsas de gran tamaño.

Las revisiones serán obligatorias para todas las personas que ingresen al recinto. Además, el FIFA Fan Festival contará con un operativo especial de seguridad encabezado por elementos de la Secretaría de Seguridad de Jalisco y la Guardia Nacional dentro del perímetro del evento.

Además, en los alrededores de Plaza Liberación se desplegarán elementos de la Comisaría de Guadalajara y de la Policía Turística para brindar apoyo a visitantes locales, nacionales y extranjeros.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información de esta casa editorial.

AO