Localizan a adolescente que escapó del Hogar Cabañas

El Gobierno de Jalisco informó de la localización de una joven de 17 años de edad que se había escapado del Hogar Cabañas

La joven fue encontrada, segura y en buenas condiciones, en la zona de San Martín de las Flores de Abajo, en el municipio de San Pedro Tlaquepaque.

El Gobierno estatal detalló que el Hogar Cabañas mantiene bajo su resguardo desde el miércoles 7 de enero de 2026 a la menor quien se encuentra segura y en buenas condiciones.

Como parte del Protocolo de Revisiones y Reingreso al Hogar Cabañas, la joven de 17 años fue trasladada de las instalaciones de la Fiscalía del Estado al Hospital Civil de Guadalajara, para recibir valoración médica y psicológica. Posteriormente reingresó al Hogar Cabañas.

Personal de la Representación Social y de la Delegación de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes (PPNNA), del Hogar Cabañas explicó que la joven manifestó que desde que salieron de la casa hogar, la otra adolescente de 13 años de edad también desaparecida, se separó de ella expresando que deseaba trasladarse a Zacatecas para ver a su familia.

La Policía de Investigación continúa las labores de búsqueda y localización en la localidad de San Martín de las Flores de Abajo. En tanto, el Órgano Interno de Control (OIC), de Hogar Cabañas, continúa con la investigación sobre quien o quienes resulten responsables por actos u omisiones relacionados a los hechos.

Tanto el Sistema DIF Jalisco, a través de la PPNNA, como el Hogar Cabañas brindan seguimiento oportuno, colaborando y en disposición de proporcionar cualquier tipo de información que resulte útil para la localización de la otra menor edad.

