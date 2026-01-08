Límites de fotoinfracciones en AMG se mantienen sin ajustes: AMIM

Pese a las modificaciones en los límites de velocidad establecidas en la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco, en homologación con la legislación federal, y que ha comenzado a aplicarse en la Zona Metropolitana de Guadalajara, los parámetros bajo los cuales operan actualmente las fotoinfracciones todavía no han sido modificados.

Así lo aclaró la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad (AMIM), que indicó, los radares de control de velocidad continúan configurados bajo los criterios vigentes desde su implementación: a 60 km por hora.

La agencia recordó que la velocidad se mantiene como uno de los principales factores de riesgo en los siniestros viales, tanto por la probabilidad de que ocurran como por la gravedad de las lesiones que se generan cuando estos se presentan.

En este sentido, señaló, las intervenciones para reducir muertes y lesiones graves deben partir de un enfoque de sistema seguro, en el que el control de la velocidad resulta un componente fundamental.

"La velocidad es el principal factor de riesgo en muertes y lesiones graves por siniestros de tránsito, que además de incrementar el riesgo de que ocurran, la gravedad del impacto aumenta exponencialmente. Cada 1% de aumento o disminución de velocidad tiene impacto en 5% en muertes y 10% en lesiones. Para disminuir la siniestralidad es necesario hacer intervenciones con enfoque de sistema seguro, uno de sus componentes es la velocidad, de ahí que los radares son fundamentales para salvar vidas".

ESPECIAL

En este marco, la AMIM destacó que las fotoinfracciones "se mantienen como una de las herramientas más efectivas para la prevención de siniestros, no solo desde la perspectiva de seguridad vial, sino también en términos de costo-beneficio".

Sin embargo, aclaró que, a pesar de los cambios normativos en materia de límites de velocidad, los radares no han sido ajustados a estos nuevos parámetros.

Actualmente, detalló la AMIM, los dispositivos de control continúan operando con un límite de 60 kilómetros por hora, y las sanciones se generan únicamente cuando los vehículos exceden ese límite por más de 10 kilómetros por hora, conforme a lo que establece la legislación vigente.

"Es importante aclarar que los radares de control de velocidad no han tenido cambios y están configurados al límite de 60 km/h, por lo que en este momento las multas se emiten a las personas que excedan en más de 10 kilómetros por hora dicho límite, de conformidad a la Ley y Reglamento".

La AMIM puntualizó que el ajuste de los límites en los radares se realizará una vez que se concrete la homologación de la señalización horizontal y vertical en la metrópoli, proceso que irá acompañado de información y un periodo de socialización dirigido a la ciudadanía.

"Desde la AMIM se hará el proceso de cambiar los límites en los radares de velocidad, una vez se homologuen las señales horizontales y verticales. De igual forma, se informará y habrá un período de socialización hacia los ciudadanos".

Finalmente, recordó que la homologación de límites de velocidad en el Área Metropolitana de Guadalajara forma parte de una estrategia metropolitana definida en el Plan Integral de Movilidad Urbana Sustentable (PIMUS), alineada tanto a la Ley General como a la Ley estatal de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte, y consensuada con los municipios metropolitanos y el Gobierno del Estado.

AO

