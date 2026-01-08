Tras un operativo interinstitucional realizado en Guadalajara y Zapopan, han sido capturados tres presuntos extorsionadores de origen sudamericano, relacionados con estafas como los préstamos “gota a gota” y las “las rifas colombianas”.

¿Cómo atraparon a los extorsionadores?

Para combatir esta modalidad de estafa y usura, en la que incluso se han detectado posibles casos de redes de trata de personas, el Instituto Nacional de Migración (INM), la Policía Metropolitana y la Policía Estatal se unieron en coordinación con la Defensa quien organizó una serie de acciones para llevarlo a cabo.

Se ejecutó un despliegue luego de analizar reportes y rastrear las incidencias, dando resultados en dos distintos casos, uno de ellos en la colonia Valle de los Molinos, en Zapopan.

En este primer punto, localizado en las inmediaciones de las calles Oss y Ámsterdam, el personal de los tres niveles de gobierno observó a dos sujetos que coincidían con las características proporcionadas en reportes ciudadanos que los señalaban por supuesto cobro de dinero mediante engaños.

Cuando las autoridades les solicitaron documentos para ser identificados ambos sujetos exhibieron credenciales que los acreditaron como ciudadanos colombianos; sin embargo, debido a que no pudieron comprobar su estancia legal en el país, fueron remitidos con personal del INM.

En tanto, en otro punto localizado en la Avenida Mandarina y la Calle 9, en el Mercado de Abastos de Guadalajara, los agentes localizaron a un hombre cuya descripción coincide con la información recabada mediante labores de inteligencia; el sujeto, presuntamente de origen venezolano, tampoco pudo acreditar su estancia legal en México y fue remitido al INM.

Los dos colombianos fueron identificados como Arturo "N", de 31 años, y Andrés "N", de 38, mientras que el venezolano responde al nombre de Dainer "N", de 21 años.

Las redes delictivas de los préstamos "gota a gota" y "rifas colombianas"

Los operativos contra las "rifas colombianas" y los préstamos "gota a gota" se intensificaron en la Zona Metropolitana de Guadalajara tras el asesinato del comerciante del Mercado de Abastos, Alberto Prieto Valencia, ocurrido la mañana de 29 de diciembre pasado en la colonia Residencial Victoria, en Zapopan, y a quien las autoridades estatales han vinculado con estos ilícitos.

La magnitud del ataque (aproximadamente 30 sicarios dispararon más de dos mil balas durante 30 minutos) en que murió el comerciante, su hija de 16 años y uno de los siete escoltas que lo resguardaban, provocó que el gobierno de Jalisco negara que Prieto Valencia pertenecía a la clase empresarial del estado y lo vinculara con el crimen organizado.

Incluso este miércoles el fiscal del estado, Salvador González de los Santos, afirmó que la emboscada contra Prieto Valencia fue perpetrada por el Cártel de Jalisco Nueva Generación.

En junio de 2025, la Fiscalía de Jalisco cateó dos fincas en la colonia Ciudad Aztlán, de Tonalá, donde rescató a 14 personas adultas y 4 menores de edad, en su mayoría colombianas y venezolanas, que dijeron eran obligadas a vender boletos para rifas de electrodomésticos en tianguis y mercados de la ciudad.

Unos días después, la dependencia capturó a un colombiano de nombre Camilo Andrés "N", quien supuestamente estaba vinculado a una red de trata de personas que reclutaba a migrantes de Sudamérica para vender boletos de rifas.

En esa ocasión, el fiscal González de los Santos indicó que según las investigaciones, esa sola red podía generar ganancias de hasta 180 mil pesos diarios.

"Traían una pequeña tómbola, traían boletos de rifa, le decían (a la gente) 'le vendo el boleto a 60 pesos, te puedes ganar un refrigerador, una televisión', etcétera, pero resulta que esos aparatos obviamente nunca los traían y los números que coincidían con esos objetos tampoco estaban en la tómbola. Estas personas vendían un promedio de entre dos mil y tres mil boletos diarios, entonces estamos hablando de cerca de 180 mil pesos diarios en ocasiones" , explicó.

