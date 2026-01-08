Jueves, 08 de Enero 2026

Imputan a implicados en desaparición de hombres en San Juan de Ocotán

Cinco imputados quedan a disposición judicial mientras se determina su situación jurídica

Por: Marck Hernández

La Fiscalía de Jalisco imputó a cinco personas por los hechos ocurridos en San Juan de Ocotán, Zapopan el pasado 29 de diciembre. EL INFORMADOR/ARCHIVO

La Fiscalía de Jalisco informó que fueron imputadas cinco personas presuntamente relacionadas con la desaparición de 6 hombres en la zona de San Juan de Ocotán, Zapopan.

La dependencia estatal informó que se pudo establecer la probable participación de Cristian Antonio ''N'', Érika Marisol ''N'', Bryan Fabián ''N'', María Mayela ''N'' y Armando Saúl ''N'', en hechos ocurridos el pasado 29 de diciembre, cuando las víctimas fueron privadas de la libertad en la colonia San Juán de Ocotán de Zapopan y posteriormente fueron mantenidas en cautiverio.

Posteriormente, los 6 hombres fueron liberados con vida tras un operativo de búsqueda desplegado por las autoridades estatales.

Se solicitó la ampliación del plazo constitucional de 144 horas, la cual fue concedida por el Juez de Control, con el fin de continuar con el análisis del caso.

Por lo tanto, las 5 personas imputadas permanecerán a disposición de la autoridad judicial en tanto se define su situación jurídica, misma que será resuelta en la audiencia de vinculación a proceso este viernes.

La Fiscalía del Estado reitera su compromiso de dar seguimiento puntual a las investigaciones hasta el esclarecimiento de los hechos y garantizar el acceso a la justicia para las víctimas.

