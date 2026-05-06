Miércoles, 06 de Mayo 2026

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Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el miércoles 6 de mayo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Chapala

Por: Redacción web .

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el miércoles 6 de mayo de 2026

Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el miércoles 6 de mayo de 2026

El clima en Chapala para este miércoles 6 de mayo determina que estará con muy nuboso con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 31 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 8 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 35%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Jueves 7 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 20

Viernes 8 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 20

Sábado 9 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 19

Domingo 10 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 19

Lunes 11 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 21

Martes 12 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 21

Miércoles 13 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 19

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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