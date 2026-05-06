Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el miércoles 6 de mayo de 2026

El clima en El Salto para este miércoles 6 de mayo determina que estará con cielo claro con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 17 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.Jueves 7 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 17Viernes 8 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17Sábado 9 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16Domingo 10 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17Lunes 11 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18Martes 12 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18Miércoles 13 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17Clima en Chapala Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tonalá Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Cancún Clima en Monterrey Clima en Puerto Vallarta Clima en Tlaquepaque Clima en Ciudad de México Clima en Tapalpa Clima en Mazamitla Clima en Zapopan Clima en Guadalajara