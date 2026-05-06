Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el miércoles 6 de mayo de 2026

El clima en El Salto para este miércoles 6 de mayo determina que estará con cielo claro con 33 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 33 grados.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 17 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Jueves 7 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 17

Viernes 8 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17

Sábado 9 de mayo de 2026: algo de nubes, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 16

Domingo 10 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17

Lunes 11 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 18

Martes 12 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 18

Miércoles 13 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 31 y temperatura mínima de 17

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Chapala

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Tonalá

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Cancún

Clima en Monterrey

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Tlaquepaque

Clima en Ciudad de México

Clima en Tapalpa

Clima en Mazamitla

Clima en Zapopan

Clima en Guadalajara

