Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el miércoles 6 de mayo de 2026

El clima en Guadalajara para este miércoles 6 de mayo informa que estará con muy nuboso con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 10%.Jueves 7 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 17Viernes 8 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17Sábado 9 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16Domingo 10 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 17Lunes 11 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 20Martes 12 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 19Miércoles 13 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Cancún Clima en Mazamitla Clima en Monterrey Clima en El Salto Clima en Tlaquepaque Clima en Tonalá Clima en Chapala Clima en Zapopan Clima en Tapalpa Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Puerto Vallarta Clima en Ciudad de México