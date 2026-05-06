Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el miércoles 6 de mayo de 2026

El clima en Guadalajara para este miércoles 6 de mayo informa que estará con muy nuboso con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 10%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Jueves 7 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 17

Viernes 8 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17

Sábado 9 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16

Domingo 10 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 17

Lunes 11 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 20

Martes 12 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 19

Miércoles 13 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Cancún

Clima en Mazamitla

Clima en Monterrey

Clima en El Salto

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tonalá

Clima en Chapala

Clima en Zapopan

Clima en Tapalpa

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Ciudad de México

