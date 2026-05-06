Miércoles, 06 de Mayo 2026

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Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el miércoles 6 de mayo de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Guadalajara

Por: Redacción web .

Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el miércoles 6 de mayo de 2026

Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el miércoles 6 de mayo de 2026

El clima en Guadalajara para este miércoles 6 de mayo informa que estará con muy nuboso con 30 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 35 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 0% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 6 kms por hora.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 10%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Jueves 7 de mayo de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 37 y temperatura mínima de 17

Viernes 8 de mayo de 2026: nubes dispersas, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 17

Sábado 9 de mayo de 2026: cielo claro, temperatura máxima de 34 y temperatura mínima de 16

Domingo 10 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 35 y temperatura mínima de 17

Lunes 11 de mayo de 2026: nubes, temperatura máxima de 36 y temperatura mínima de 20

Martes 12 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 33 y temperatura mínima de 19

Miércoles 13 de mayo de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 32 y temperatura mínima de 17

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Tlajomulco de Zúñiga
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