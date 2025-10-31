El día de ayer, poco después de las 22:00 horas, elementos de la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos Zapopan atendió un reporte en el centro de operaciones de emergencia sobre un vehículo a punto de caer a un barranco en la colonia La Floresta del Colli, en la parte sur de la ciudad.

Oficiales de la unidad de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) de la Base 4 de la Coordinación acudieron al sitio señalado. Al llegar dieron cuenta con una escena complicada: una camioneta tipo pick-up de la marca Honda tenía las llantas delanteras en el aire y se sostenía apenas sobre el borde, a punto de caer por un barranco de la colonia. Adentro del vehículo, un sujeto de 67 años esperaba la ayuda de los oficiales.

El equipo preparó un sistema de cuerdas y poleas para evitar la caída de la camioneta. Con esa herramienta se logró estabilizar el vehículo y asegurar el descenso del conductor, el cual fue acompañado hasta tierra firme. En acción paralela, se constató que el terreno permitiría realizar una maniobra de este tipo sin poner en riesgo a nadie.

Entonces, el hombre logró bajar de su vehículo y salir ileso de la situación. No obstante, el lugar quedó a resguardo de la Policía Vial Jalisco a la espera de la llegada de una grúa para la extracción de la camioneta.

En caso de requerir reportar algún incidente que deba ser atendido por dicha coordinación, se pide a la población utilizar el número global de emergencias (911) o comunicarse a la Coordinación Municipal de Protección Civil y Bomberos Zapopan a través del teléfono 33 3818 2203.

