A unos días de que inicie el onceavo mes del año, las y los pensionados ya cuentan los últimos momentos para recibir el siguiente pago de parte del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

La fecha ha sido señalada desde inicio del año. El pago de la pensión IMSS correspondiente a noviembre será en los primeros días del mes, posterior a la tradicional celebración del Día de Muertos. En ese sentido, la dispersión comenzará a partir del lunes 3 de noviembre.

Sin embargo, este pago no será el único que recibirán las y los pensionados, al menos aquellos que se pensionaron bajo la Ley del Seguro Social de 1973. El IMSS confirmó que, además del pago correspondiente al mes de dispersión, se realizará el pago del aguinaldo en una sola exhibición para esta lista de jubilados.

Esto quiere decir que las personas adultas mayores recibirán el 100% del monto correspondiente por aguinaldo en un solo depósito, a diferencia de trabajadores que hayan cotizado en otras dependencias como sucede con los pensionados del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) a los cuales se les dispersa el pago en dos ventanas de 50 por ciento cada una.

La razón del pago del aguinaldo acompañado al del mes, es porque este 2025 el Buen Fin se llevará a cabo del 13 al 17 de noviembre. De manera que las y los pensionados podrán disfrutar de esta época comercial repleta de ofertas y distintos métodos de pago.

Las modalidades de pensión de la Ley 73 del IMSS que reciben esta prestación son las siguientes:

Cesantía en Edad Avanzada o Vejez

Invalidez o Riesgo de Trabajo

Pensiones de Beneficiarios (Viudez, Orfandad y Ascendientes)

Te puede interesar: Lista de conciertos en Guadalajara que aplican HOY 29 de octubre

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB