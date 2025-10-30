Así funciona "La Patrona", nueva estafa con la que robaron a Susana Zabaleta

Hace poco, Susana Zabaleta reveló que extorsionaron a la trabajadora del hogar que tiene contratada y lograron robar todo tipo de cosas valiosas de su domicilio. Bajo el mismo mecanismo, Pati Chapoy perdió varias joyas y dinero; mismo caso para Consuelo Duval, a quien le vaciaron la casa. Las tres con acciones muy parecidas que han sido etiquetadas bajo la estafa "La Patrona".La estafa "La Patrona" es una extorsión que se aplica para engañar a una persona dentro de un domicilio en el que se cuente con trabajadores del hogar a los cuales se busca engañar con la finalidad de entregar pertenencias para perjudicar a sus empleadores.Los delincuentes suelen desempeñar cinco acciones distintivas:Así que si cuentas con una trabajadora del hogar o no, se recomienda crear canales de comunicación directa entre las personas presentes en el domicilio y aquellas fuera del lugar.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *OB