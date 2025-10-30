Así funciona "La Patrona", nueva estafa con la que robaron a Susana Zabaleta

Hace poco, Susana Zabaleta reveló que extorsionaron a la trabajadora del hogar que tiene contratada y lograron robar todo tipo de cosas valiosas de su domicilio. Bajo el mismo mecanismo, Pati Chapoy perdió varias joyas y dinero; mismo caso para Consuelo Duval, a quien le vaciaron la casa. Las tres con acciones muy parecidas que han sido etiquetadas bajo la estafa "La Patrona".

La estafa "La Patrona" es una extorsión que se aplica para engañar a una persona dentro de un domicilio en el que se cuente con trabajadores del hogar a los cuales se busca engañar con la finalidad de entregar pertenencias para perjudicar a sus empleadores.

¿Cómo funciona la estafa "La Patrona"?

Los delincuentes suelen desempeñar cinco acciones distintivas:

Se obtiene información del hogar y del "Patrón o Patrona" del lugar mediante llamadas de sondeo. Los sujetos, posteriormente, llaman al lugar para intimidar a los trabajadores. Los extorsionadores se hacen pasar por abogados, funcionarios del Ministerio Público o de cualquier dependencia del Gobierno. Los delincuentes convencen a los trabajadores que El Patrón o Patrona tiene problemas legales o sufrió un fuerte accidente, por lo que se requiere, con urgencia, de resolver una situación u otra a través de los objetos de valor y pertenencias en el hogar. Los extorsionadores se dirigen al domicilio para recibir las pertenencias, las cuales se entregan en bolsas o sobres por montones.

Así que si cuentas con una trabajadora del hogar o no, se recomienda crear canales de comunicación directa entre las personas presentes en el domicilio y aquellas fuera del lugar.

Te puede interesar: Desfile del CUCEI provocará cierres viales esta mañana (MAPA)

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB