Mery Pozos cuestiona subejercicio millonario del Gobierno del Estado

Ante el reporte de que Jalisco dejó sin ejercer alrededor de 12 mil millones de pesos en 2025, este lunes la diputada federal por Jalisco, Mery Gómez Pozos, presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, criticó el manejo de recursos públicos por parte del gobierno estatal. En este contexto, señaló que deberá hacerse un análisis puntual sobre los motivos de esta situación antes de que el Ejecutivo estatal prevea solicitar más dinero a la Federación para el ejercicio fiscal de 2027.

La legisladora señaló que el subejercicio reportado representa una cantidad considerable de recursos públicos que ya habían sido asignados al estado y que finalmente no fueron utilizados. Por ello, consideró que, antes de plantear nuevas solicitudes presupuestales para los próximos años o seguir señalando que la Federación no da a Jalisco los recursos suficientes, será necesario revisar las razones por las cuales dichos recursos quedaron sin aplicarse y en qué áreas específicas ocurrió esta situación.

Gómez Pozos señaló que el Estado recibió uno de los presupuestos más altos de su historia, el cual equivale prácticamente al presupuesto anual del Ayuntamiento de Guadalajara, por lo que consideró injustificadas las quejas recurrentes sobre una supuesta falta de respaldo federal.

"Sí, hay recursos y hay suficientes. Y hay más de los que necesitan. También es así que están desperdiciando un presupuesto que es casi el presupuesto de Guadalajara; lo que están tirando a la basura es dinero que podría destinarse a temas tan importantes", dijo la legisladora.

Recursos pudieron destinarse a áreas prioritarias para la población: Mery Gómez Pozos

Así, Gómez Pozos afirmó que entre los rubros donde quedaron recursos sin ejercer se encuentran proyectos de obra pública, infraestructura urbana y acciones relacionadas con seguridad y agua, áreas que, dijo, mantienen necesidades importantes en distintos municipios de Jalisco. Añadió que parte de esos recursos pudieron haberse traducido en equipamiento, servicios y obras para las comunidades.

"Esos 12 mil millones de pesos de presupuesto son muy valiosos para los municipios, porque se pueden traducir en patrullas, calles dignas y alcantarillado", añadió Gómez Pozos.

La diputada señaló que uno de los temas "en donde más le preocupa el subejercicio" es el relacionado con la infraestructura hídrica, particularmente ante los problemas recurrentes de inundaciones que se registran en diversos puntos de la Zona Metropolitana de Guadalajara. Consideró que parte de los recursos que no fueron utilizados pudieron haberse destinado a este tipo de intervenciones.

"Pues ahorita estamos padeciendo todas las inundaciones porque no se le mete un peso a esta infraestructura. ¿De cuántos años estamos hablando? Más de 70 años. Algo en lo que Movimiento Ciudadano prometió invertir para que ya no hubiera inundaciones. Sin embargo, se han sucedido gobiernos y gobiernos de Movimiento Ciudadano y no han puesto un solo centavo para resolver este tema", afirmó.

Asimismo, aseguró que otro de los rubros afectados fue el de seguridad pública, al considerar que los recursos no ejercidos contrastan con los niveles de percepción de inseguridad que existen en la capital jalisciense y otros municipios del estado.

"También desperdiciaron parte de estos 12 mil millones en temas de seguridad, cuando Guadalajara es la segunda ciudad del país donde la gente se siente más insegura. Entonces me parece muy injusto que salga el Gobierno del Estado, el Gobierno de Guadalajara y todos, en una narrativa perfectamente ensayada, a decir: 'Mery no nos da presupuesto, la Federación no quiere a Jalisco'. Tan se le quiere que ahí está; el 80% de los recursos vienen de la Federación ", aseveró la legisladora.

En este sentido, la presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública insistió en que deberá revisarse el destino y ejercicio del dinero ya asignado, no solo del subejercicio de 2025, sino también del correspondiente a 2026, antes de plantear nuevas ampliaciones presupuestales para el año próximo.

"Estamos hablando de 2025; eso ya no lo usaron. Hay que meternos a ver por qué pidieron más para este año. Entonces, si en el ejercicio fiscal anterior desperdiciaron casi un presupuesto completo de Guadalajara, pues qué van a desperdiciar ahora" , finalizó la diputada.

Al respecto, el Gobierno de Jalisco afirmó que ya analiza los señalamientos desde distintas áreas de la administración pública que pudieran tener relación con el presunto subejercicio de recursos, a fin de aclarar la situación y transparentar los procesos de asignación y, en su caso, devolución de los mismos.

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MB