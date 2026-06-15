Guía INAPAM para el Día del Padre: Dónde comer con descuento en Jalisco

Celebrar el Día del Padre este 21 de junio de 2026 no tiene por qué vaciar los bolsillos. Si el festejado cuenta con su credencial del INAPAM, diversos restaurantes en Jalisco ofrecen atractivos descuentos para disfrutar de un gran banquete familiar cuidando la economía del hogar.

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) mantiene un catálogo de beneficios permanente para los adultos mayores en todo el territorio nacional.

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En el marco de las celebraciones dedicadas a los padres de familia, la delegación del Estado de Jalisco destaca por su amplia y variada oferta gastronómica con rebajas especiales.

Estos beneficios económicos aplican de manera directa al presentar la tarjeta oficial del instituto al momento de solicitar la cuenta en los establecimientos participantes.

Los porcentajes de descuento varían significativamente según el municipio y el restaurante elegido, yendo desde un simbólico 3% hasta un muy generoso 30% en el consumo.

Opciones en el Área Metropolitana de Guadalajara

La capital tapatía y sus municipios conurbados concentran una gran variedad de opciones para satisfacer todos los gustos culinarios de las familias.

En el municipio de Guadalajara, el tradicional Restaurante Hermanos Coraje, ubicado en Av. Vallarta #4873, ofrece un 10% de descuento a los comensales con credencial.

Asimismo, el Restaurante Ana Bertha (Revolución #1017-A) y el Restaurante Mi Pueblo (Av. 5 de Febrero #67-A) se suman a la celebración con un 10% de rebaja.

Para los amantes de los platillos más representativos de la región, Zapopan cuenta con Carnes en su Jugo Navarrete en su sucursal de Av. Guadalupe #1665, otorgando un 15% de descuento.

Esta misma cadena, famosa por sus exquisitas carnes en su jugo, tiene una fuerte presencia en Tonalá con tres sucursales que también brindan el 15% de beneficio.

Las ubicaciones tonaltecas de esta popular marca incluyen la Av. Río Nilo #3013, la Av. Tonaltecas #192 y la Av. Patria #99.

En el mismo municipio alfarero, el establecimiento Mariscos El Amigazo (Tonaltecas #135) ofrece un 10% de descuento para quienes prefieren disfrutar de los sabores del mar.

Por su parte, el pintoresco municipio de San Pedro Tlaquepaque invita a las familias a disfrutar de la Fonda y Cenaduría Santa Rosalía (#875, Col. Lindavista) con un 10% menos en la cuenta final.

Si el antojo del festejado es mucho más casual y relajado, Tacos Chicho (Nicolás Bravo #17 Sur), en el corazón de Tlaquepaque, aplica un excelente 15% de descuento.

Sabores en Chapala, Ocotlán y la Costa

Salir del bullicio de la ciudad también representa una excelente alternativa para festejar a papá, aprovechando al máximo los beneficios otorgados por el INAPAM.

En la hermosa ribera de Chapala, el popular establecimiento de alitas Wings Army (Centro Laguna S/N) consiente a los adultos mayores con un 15% de descuento en su consumo.

El municipio de Ocotlán destaca a nivel estatal por tener una de las listas más extensas y variadas de restaurantes afiliados a este programa federal.

Aquí se puede degustar un platillo típico en la Birriería Carlos Reyes (Niños Héroes #144) con un 14% de rebaja, o visitar Mariscos América (Aquiles Serdán S/N) con un 10%.

Otras excelentes opciones ocotlenses incluyen La Palapa de Alex, Café Cafettos, Restaurante Casa Grande y Restaurante Los Portales, todos garantizando un 10% de descuento.

El Restaurant Bambú, situado en la colonia La Quinta de Ocotlán, eleva la oferta gastronómica con un 15% de beneficio directo para los padres festejados.

Hacia la región costera del Estado, específicamente en Cabo Corrientes (Pueblo El Tuito), se encuentran los porcentajes de descuento más altos de toda la entidad.

El Restaurante Rosita otorga un muy atractivo 20% de descuento, mientras que el Restaurante Valle Azul sorprende a los visitantes con un insuperable 30% de rebaja.

Variedad gastronómica en otros municipios de Jalisco

La cobertura de este noble programa abarca diversas regiones del Estado, asegurando que muchas más familias puedan celebrar esta fecha especial sin afectar su presupuesto mensual.

En el municipio de Casimiro Castillo, las opciones culinarias van desde Tacos y Pozole Rosy (3%) hasta Pizzería Diana, Enchiladas Paulita y Fonda El Jacalito (10%).

También participan activamente Antojitos Mexicanos Naty y Fonda Lucy, ambas ofreciendo un 5% de descuento en sus locales ubicados en el centro del municipio.

En la próspera región de los Altos, San Julián cuenta con el Restaurant Hugo’s (Av. Hidalgo #373 Pte.), que aplica un 10% de descuento a sus comensales mayores.

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Finalmente, San Miguel el Alto ofrece estupendas alternativas como Pizza Restaurante y Restaurante El Pollo Charro, ambos establecimientos con un 10% de rebaja.

En este mismo municipio alteño, el Restaurante Grill Café (Fermín Padilla #57) otorga un 15% de descuento a todos los portadores de la tarjeta oficial.

Tips rápidos para hacer válido tu descuento:

Lleva tu credencial física: Es absolutamente indispensable presentar el plástico original y vigente del INAPAM para acceder a las promociones.

Es absolutamente indispensable presentar el plástico original y vigente del para acceder a las promociones. Avisa con anticipación: Menciona al mesero que harás uso de tu beneficio institucional antes de pedir la cuenta para evitar confusiones en el cobro.

Menciona al mesero que harás uso de tu beneficio institucional antes de pedir la cuenta para evitar confusiones en el cobro. Verifica restricciones: Algunos lugares aplican el descuento exclusivamente en el consumo personal del titular, no en la cuenta total de la mesa compartida.

Algunos lugares aplican el descuento exclusivamente en el consumo personal del titular, no en la cuenta total de la mesa compartida. Revisa los horarios: Asegúrate de que el restaurante elegido esté operando en su horario habitual durante las celebraciones del Día del Padre.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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