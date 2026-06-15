Luego de que se diera a conocer que una vez más se suspenderán las clases por la realización del partido entre la Selección de México y Corea del Sur el próximo jueves 18 de junio, el secretario de Educación de Jalisco, Juan Carlos Flores Miramontes, aseguró que, a pesar del día sin clases, se cumplirá con el calendario escolar.

"Nosotros seguimos con el contenido, con los programas y vamos a cumplir con el calendario, pero esto sucede muy pocas veces, entonces así es que vamos a vivir esta fiesta; sabemos que muchos padres de familia y muchos niños van a acudir a los centros donde se transmite el Mundial, los partidos y las actividades previas", afirmó.

De acuerdo con Flores Miramontes, serán un total de 1.6 millones de alumnos de 9 mil escuelas de Jalisco los que no tendrán clases el próximo jueves 18 de junio .

"En maestros estamos hablando de 80 mil figuras educativas [maestros] en el sector público", precisó.

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Segunda suspensión de clases en Jalisco

La medida se tomó luego de que esta mañana el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, anunció que el próximo jueves 18 de junio será día de asueto de clases por motivo del partido de la Selección Mexicana contra Corea del Sur en el Estadio Guadalajara.

"He decidido decretar el asueto de clases para este próximo jueves 18 de junio en todo el Estado de Jalisco, quiero dejar muy claro que todo el sector gubernamental trabajará con absoluta normalidad durante el próximo jueves, por lo tanto, las familias de Jalisco, nuestras niñas, niños, maestras y maestros van a poder disfrutar de esta gran fiesta mundialista y, por supuesto, apoyando a la Selección", dijo.

Esta es la segunda ocasión que se suspenden las clases en Jalisco por un partido de futbol de la Selección Mexicana en el marco del Mundial 2026. La semana pasada no hubo clases por el debut de la selección contra el equipo de Sudáfrica, cuyo partido se realizó el pasado jueves 11 de junio .

Seis escuelas de Jalisco afectadas por el temporal

Asimismo, el titular de Educación informó que por el temporal de lluvias han sido afectadas seis escuelas, principalmente en Tlaquepaque y Tonalá.

"No son reportes mayores, son reportes que van a poder ser intervenidos este mismo verano con el fideicomiso de infraestructura educativa, estamos empezando apenas el temporal", aclaró.

De acuerdo con el titular de la Secretaría de Educación, la intervención en las escuelas contempla cambio de pisos, luminarias, techumbres, baños, área de comida y áreas deportivas ", precisó.

El funcionario estatal explicó que actualmente se están interviniendo 269 escuelas que tenían mayores dificultades. Agregó que las escuelas se presentan con estas situaciones constantemente, por lo que se tienen que hacer las remodelaciones.

Juan Carlos Flores Miramontes explicó que lo que más se detecta son escurrimientos en los techos, ya que se trata de escuelas construidas en los años 70 y 80, por lo que es necesaria su remodelación.

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FF