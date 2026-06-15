Morena Jalisco pide autoridades electorales que generen certeza

La presidenta de Morena Jalisco, Erika Pérez García, dijo que Jalisco espera respuestas sobre uno de los procesos electorales más controvertidos de su historia reciente y cuestionó la renuncia de Paula Ramírez presentada de manera irrevocable antes de concluir el periodo para el que fue designada.

“La renuncia de una funcionaria electoral no constituye prueba de fraude electoral". "Las responsabilidades, si las hubiera, corresponden exclusivamente a las autoridades competentes y a los procedimientos legales en curso”, precisó.

Morena pidió que se revisara la actuación de quienes integraron la autoridad electoral en 2024

Pérez García recordó que Morena promovió por las vías institucionales los recursos y procedimientos que consideró procedentes para que se revisara la actuación de quienes integraron la autoridad electoral durante el proceso de 2024.

“Nos mantenemos respetuosos de la legalidad y en espera de la resolución del procedimiento de remoción que actualmente se encuentra ante la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral del Instituto Nacional Electoral, instancia que deberá determinar conforme a derecho si existieron o no responsabilidades por parte de las y los integrantes del Consejo General del IEPC de Jalisco”, señaló.

La dirigente estatal recordó que durante meses señalaron irregularidades, inconsistencias y decisiones que, a su juicio, afectan la confianza ciudadana en la actuación del árbitro electoral. “Nos preguntamos por qué quienes tenían la responsabilidad de dar certeza a la ciudadanía comienzan a abandonar el cargo antes de que concluya el debate público sobre lo ocurrido”. "No estamos afirmando que existió fraude electoral; lo que afirmamos es que hubo hechos que sembraron dudas legítimas, hubo decisiones cuestionadas y que existe un procedimiento impulsado para revisar la actuación de integrantes del órgano electoral", mencionó.

Sentenció que eso forma parte de la realidad política de Jalisco y no puede esconderse debajo de la alfombra, y lamentó el deterioro de la confianza ciudadana en instituciones que deberían estar por encima de cualquier sospecha.

“Mientras algunos deciden dar un paso al costado, Morena seguirá exigiendo transparencia, rendición de cuentas y verdad". "Porque la democracia se fortalece cuando las instituciones responden a la ciudadanía y no cuando las dudas quedan sin explicación”, mencionó Pérez García, quien, para finalizar, dijo que Jalisco merece autoridades electorales que generen certeza, no incertidumbre; confianza, no sospechas; legitimidad, no cuestionamientos permanentes.

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AS