Si las lluvias y las condiciones meteorológicas lo permiten, los trabajos de reparación de la infraestructura y cierre del socavón que se abrió ayer domingo por la tarde en la lateral de López Mateos –entre las calles Andrómeda y Pleyádes, con dirección a Periférico- tendrán una duración estimada de cinco días, mientras que se espera que el abasto de agua se regularice en las próximas 48 horas, afirmó el titular del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA), Ismael Jáuregui Castañeda. El funcionario detalló que las redes sanitarias e hidráulicas colapsaron, lo que generó el hoyanco.

"Este procedimiento, que empezamos desde el día de ayer prácticamente a las cuatro, cinco de la tarde con restitución, con colocación de señalamiento, con redes de costalera para evitar tener más daños, empieza prácticamente desde anoche, con trabajos 24/7. No nos vamos a mover de aquí hasta que no se genere la restitución total, y es un proceso que nos estaría llevando cuatro días en su totalidad, entre cuatro y cinco días, dándole prioridad a la restitución de infraestructura hidráulica", mencionó.

Las afectaciones son para 18 colonias del sur de Zapopan y se espera que el abasto de agua podría regresar en los próximos dos días, señaló el titular del organismo. "Si las condiciones climáticas lo permiten: sabemos que es un momento que el clima nos está afectando. Tenemos prácticamente precipitaciones todos estos días de manera continua, pero en coordinación completa con todos los equipos vamos a estar trabajando de lleno".

Las obras de construcción que se llevan a cabo a un costado del punto pudieron haber generado el daño. "Se empezó a perder este volumen, generando el colapso ayer con la carga hidráulica que tenemos en esta vialidad […]. Esta lateral es constante los problemas que tenemos de socavones: ya lo vivimos hace cuatro años, ya lo vivimos a principios de este año también aquí en las colindancias y ahorita se está llegando a un acuerdo en base a los dictámenes generados por parte de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, que la responsabilidad completa la va a tener la empresa constructora", comentó.

Aunque la constructora será la encargada de reparar el daño, Jáuregui Castañeda indicó que personal de SIAPA y la dirección de Obras Públicas del Ayuntamiento de Zapopan también trabajarán en el lugar.

"Ya llegamos a un acuerdo ahorita, generando convenios: se van a hacer responsables y vamos a caminar de ese lado, con supervisión constante desde Zapopan, desde SIAPA, pero con la batuta de Protección Civil y Bomberos para cuidar que no tengamos ningún riesgo a la ciudadanía ni a los obreros de la construcción", añadió.

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SIAPA detectó que dos líneas de agua potable colapsaron en el punto

El SIAPA detectó que dos líneas de agua potable colapsaron en el punto, por lo que se cerraron las válvulas para evitar el derrame de agua y permitir las labores. En las colonias afectadas, entre ellas La Calma, Gustavo Díaz Ordaz, El Mante, Las Águilas y Pinar de la Venta, se espera baja presión, alteraciones y cortes en el suministro.

En tanto, el titular de la Coordinación municipal de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, Mario Espinosa Ceballos, explicó que las dimensiones del socavón son 25 metros de largo, siete de ancho y 10 de profundidad. La dependencia apoya en las medidas de seguridad de los trabajos.

"Desde ayer estuvo aquí personal especialista en rescate para las intervenciones que están realizando con maquinaria. Es una de las cuestiones que también estamos validando; también está personal de la dirección técnica para darle seguimiento a las medidas de seguridad, tanto de los trabajadores que van estar por parte de la constructora trabajando en la restitución, como también por parte de los trabajos que están haciendo al interior del desarrollo, cuidando la estabilización de los muros", anotó.

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NA