Noche de estrellas 2025 en Guadalajara: Fecha, horarios, actividades, sede y más

La Noche de Estrellas permitirá disfrutar sesiones de observación, talleres y charlas que hacen de la astronomía una experiencia accesible y emocionante

Por: Ximena Citlalli Pacheco Álvarez

En cada edición, estudiantes y maestros comparten propuestas para observar el cielo y comprender los fenómenos astronómicos que nos rodean. PEXELS/ESPECIAL

Este noviembre, Guadalajara se convertirá en el escenario de uno de los eventos preferidos por los amantes de la astronomía, al combinar ciencia, aprendizaje y diversión. La Noche de Estrellas 2025 llegará muy pronto y aquí te compartimos todos los detalles que necesitas saber para asistir.

Conocida por ser uno de los encuentros de divulgación científica más grandes de Latinoamérica, la Noche de Estrellas es un evento creado por diversas organizaciones públicas y privadas que busca acercar a los jóvenes al mundo astronómico a través de actividades y talleres ideales para toda la familia.

Durante cada edición, estudiantes y maestros presentan propuestas enfocadas en la observación del espacio y las estrellas, además de ofrecer los principios básicos e información necesaria para comprender estos fenómenos naturales.

¿Cuándo y dónde será la Noche de Estrellas 2025?

El evento se llevará a cabo el 29 de noviembre en las instalaciones del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI) en Guadalajara, con la participación de docentes y académicos del Departamento de Física.

Las actividades comenzarán en punto de las 16:00 horas y el acceso será libre para todas las personas interesadas, sin límite de edad. Sin embargo, será necesario realizar un registro previo para poder ingresar.

¿Qué actividades habrá?

La experiencia contempla múltiples talleres, juegos, conferencias, exposiciones, música en vivo, exhibiciones, observación con telescopios y muchas más sorpresas para que todos puedan disfrutar al máximo.

A continuación te compartimos el programa oficial con sus horarios:

Programa General | 16:00 a 23:00 h

16:00–18:00 h | TARDE | Zona lúdica

Actividades guiadas por estudiantes y académicos del Depto. de Física - CUCEI.

Talleres:

  • Mecánica Cuántica.
  • Astronomía y Física (6+ años).
  • Fábrica de exoplanetas.
  • Las formas del cielo.
  • Desafío astronómico.
  • Arte-ciencia del cosmos.
  • Mi peso en otros planetas.
  • Construye tu espectroscopio

Actividades:

  • Juegos astronómicos.
  • Cuentacuentos.
  • Selfie Galáctico.

Demostraciones:

  • Fabricando un cometa.
  • 23 grados y medio.
  • ¿Cómo ven los telescopios?
  • Curvatura del espacio-tiempo.
  • Observación solar con telescopios | SAG–CUCEI
  • Fotósfera y cromósfera.

Asesoría:

  • Armado y manejo de telescopios | SAG

Expoestands:

  • Depto. de Física–CUCEI
  • Sociedad Astronómica Guadalajara.

18:00–21:00 h | CREPÚSCULO | Zona lúdica

Talleres: 

  • Captura de espectros luminosos

Demostraciones:

  • El misterio de las franjas de luz.
  • Detector de rayos cósmicos.
  • Las caras de la Luna.

18:30–22:00 h | FIN DEL CREPÚSCULO | Zona Escenario

  •  Bienvenida | Comité NdE Jalisco–CUCEI
  • Conferencia magistral NdE2025 – Guadalajara | 19:00 h “Del átomo a las estrellas: la mecánica cuántica hecha astrofísica”. Por el Dr. Ramón Alejandro Márquez Lugo (CUCEI–IAM).
  • Música en vivo con Deepnotika | “Guadalajara, entre estrellas y átomos” | 20:00 h

20:00–22:00 h | NOCHE | Zona oscura

Talleres nocturnos para jóvenes+ | SAG–CUCEI (Cupo limitado)

  • Las trazas de las estrellas.
  • Dibujo astronómico de la Luna.

Tour a simple vista:

  • Identificación de constelaciones | SAG

20:00–22:30 h | OBSERVACIÓN CON TELESCOPIOS | Zona oscura

Actividad guiada por la Sociedad Astronómica Guadalajara (SAG) e invitados.

  • 19:00 h — La Luna y Saturno
  • 21:00 h — Galaxia de Andrómeda, cúmulos estelares, nebulosa M42
  • 23:00 h — Termina el evento.

¿Cuánto cuesta la entrada?

El evento es totalmente gratuito, por lo que cualquier persona podrá asistir sin costo alguno; únicamente será necesario completar el registro previo para garantizar el acceso y participar en las actividades programadas.

Con un programa lleno de actividades para todas las edades, este evento representa una oportunidad ideal para acercarse al universo de manera accesible y fascinante. Si te interesa el cosmos o simplemente buscas una actividad diferente para compartir en familia, esta edición promete dejarte maravillado.

Guadalajara vivirá una nueva edición de la Noche de Estrellas, un encuentro que invita a explorar el cielo mediante actividades para todas las edades. FACEBOOK/Noche de Estrellas Jalisco
