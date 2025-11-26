Noche de estrellas 2025 en Guadalajara: Fecha, horarios, actividades, sede y más

Este noviembre, Guadalajara se convertirá en el escenario de uno de los eventos preferidos por los amantes de la astronomía, al combinar ciencia, aprendizaje y diversión. La Noche de Estrellas 2025 llegará muy pronto y aquí te compartimos todos los detalles que necesitas saber para asistir.Conocida por ser uno de los encuentros de divulgación científica más grandes de Latinoamérica, la Noche de Estrellas es un evento creado por diversas organizaciones públicas y privadas que busca acercar a los jóvenes al mundo astronómico a través de actividades y talleres ideales para toda la familia.Durante cada edición, estudiantes y maestros presentan propuestas enfocadas en la observación del espacio y las estrellas, además de ofrecer los principios básicos e información necesaria para comprender estos fenómenos naturales.El evento se llevará a cabo el 29 de noviembre en las instalaciones del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías (CUCEI) en Guadalajara, con la participación de docentes y académicos del Departamento de Física.Las actividades comenzarán en punto de las 16:00 horas y el acceso será libre para todas las personas interesadas, sin límite de edad. Sin embargo, será necesario realizar un registro previo para poder ingresar.La experiencia contempla múltiples talleres, juegos, conferencias, exposiciones, música en vivo, exhibiciones, observación con telescopios y muchas más sorpresas para que todos puedan disfrutar al máximo.A continuación te compartimos el programa oficial con sus horarios:Programa General | 16:00 a 23:00 h16:00–18:00 h | TARDE | Zona lúdicaActividades guiadas por estudiantes y académicos del Depto. de Física - CUCEI.Talleres:Actividades:Demostraciones:Asesoría:Expoestands:18:00–21:00 h | CREPÚSCULO | Zona lúdicaTalleres: Demostraciones:18:30–22:00 h | FIN DEL CREPÚSCULO | Zona Escenario20:00–22:00 h | NOCHE | Zona oscuraTalleres nocturnos para jóvenes+ | SAG–CUCEI (Cupo limitado)Tour a simple vista:20:00–22:30 h | OBSERVACIÓN CON TELESCOPIOS | Zona oscuraActividad guiada por la Sociedad Astronómica Guadalajara (SAG) e invitados.El evento es totalmente gratuito, por lo que cualquier persona podrá asistir sin costo alguno; únicamente será necesario completar el registro previo para garantizar el acceso y participar en las actividades programadas.Con un programa lleno de actividades para todas las edades, este evento representa una oportunidad ideal para acercarse al universo de manera accesible y fascinante. Si te interesa el cosmos o simplemente buscas una actividad diferente para compartir en familia, esta edición promete dejarte maravillado.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * *XP