El clima en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) se mantendrá fresco este miércoles 26 de noviembre y se espera un fin de semana aún más frío. Estos son los detalles:

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, espera en la región Pacífico Centro, en el transcurso del día, cielo medio nublado. Por la mañana, bancos de niebla en zonas serranas; ambiente fresco a templado en la región, y frío en zonas altas de Jalisco y Michoacán. Durante la tarde, ambiente cálido a caluroso; lluvias aisladas y posibles descargas eléctricas en zonas de Jalisco y Michoacán. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 40 km/h en la región.

Por su parte, el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG pronostica para Guadalajara combinación de sol y nubes. No se descarta algún episodio de lluvia dispersa en horas de la tarde . Las temperaturas máximas serán entre 26-28 °C y las mínimas entre 12-15 °C.

¿Cómo estará el clima en Guadalajara?

Miércoles 28–11 °C Jueves 27–11 °C Viernes 26–10 °C Sábado 27–9 °C Domingo 26–9 °C

Se prevé que para el fin de semana las temperaturas desciendan ligeramente .

¿Cómo estará el clima nacional este día?

El frente frío No. 16 por el oriente, será reforzado por una masa de aire frío que se desplazará por el noreste y al combinarse con algunos canales de baja presión ocasionarán lluvias en el noreste, oriente y sureste de México. Así como rachas de viento fuertes en dichas regiones y algunos estados del occidente.

Jalisco, soleado y con nubes dispersas, mayor cobertura de nubes por la tarde. Ambiente cálido en horas diurnas. No se descarta la probabilidad de algunas lluvias dispersas en zona montañosas . Rachas de viento fuertes en Altos de Jalisco.

Con información de Servicio Meteorológico Nacional, Meteored y The Weather Channel

