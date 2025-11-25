CURP en Guadalajara: Días, horarios y números para comunicarte con el apoyo telefónico

La Clave Única de Registro de Población (CURP) es un documento esencial para llevar a cabo trámites oficiales en México, desde procesos escolares hasta gestiones de identidad, servicios de salud o trámites fiscales.

En Guadalajara, miles de ciudadanos requieren a diario orientación para consultarla, corregirla o generar una nueva, por lo que contar con información clara sobre los horarios y números de contacto es clave. A continuación, se presentan los detalles actualizados sobre la atención disponible en la ciudad.

Dónde acudir y cómo contactarlos

Para resolver dudas, solicitar apoyo o recibir instrucciones sobre cualquier trámite relacionado con la CURP, el gobierno federal ofrece atención telefónica nacional. Los ciudadanos pueden comunicarse al 55 5128 0000 —con extensiones como 15100, 15101, 38198, 38200, 38268, 38270 y 38276— o al número gratuito 800 911 1111.

El horario de atención telefónica es de lunes a viernes, de 08:00 a 16:00 horas. A través de estas líneas, es posible consultar el estatus de la CURP, recibir asistencia para correcciones, verificar requisitos o conocer qué documentos deben presentarse en caso de realizar un trámite presencial.

En Guadalajara también hay módulos donde se atienden casos que requieren verificación documental o correcciones presenciales. El punto principal es la Dirección General del Registro Civil Jalisco, ubicada en Avenida Prolongación Alcalde 1855, en la colonia Miraflores.

Los teléfonos locales del Registro Civil son 33 3819 2456, 3819 2457 y 3819 2458. La atención se brinda de lunes a viernes, entre 08:00 y 15:00 horas.

En esta sede se gestionan trámites como la aclaración de datos de la CURP, la certificación de actas y la unificación de registros emitidos en diferentes estados del país.

¿Quién puede acudir?

Cualquier persona que necesite generar, corregir o imprimir su CURP puede asistir al módulo en Guadalajara. Dependiendo del trámite, podrían solicitarse documentos como acta de nacimiento, identificación oficial vigente y comprobante de domicilio.

Cuando acude un tercero, puede requerirse carta poder e identificación de la persona representada.

¿Qué es la CURP y por qué es importante?

La CURP es un código alfanumérico único asignado a todas las personas residentes en México y a mexicanas y mexicanos que viven en el extranjero. Este identificador permite registrar de forma oficial a cada individuo y es necesario para prácticamente cualquier trámite: inscripción escolar, trámites de salud, servicios fiscales, solicitud de pasaporte, actas certificadas y más.

YC