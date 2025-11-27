El Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) enfrenta un rezago de 60 cuerpos o restos de Personas Fallecidas Sin Identificar, con siete o más años de antigüedad resguardados en sus instalaciones en todo el Estado, de acuerdo con información obtenida vía Transparencia. Entre ellos se encuentran seis cuerpos que tienen entre 11 y 14 años sin ser identificados, lo que evidencia la persistencia de la crisis forense.

Ante este panorama, el director del IJCF, Axel Rivera, reconoció la necesidad urgente de contratar al menos 150 peritos adicionales para atender la sobrecarga de trabajo y reducir el rezago en la entrega de cuerpos en el Servicio Médico Forense (Semefo). Actualmente, el organismo cuenta con 513 especialistas. “Faltan alrededor de unos 150 o 160 para todo el Estado”.

Detalló que estas contrataciones podrían concretarse durante los cinco años restantes de la administración estatal. Si se lograra integrar el personal necesario, estimó que el rezago podría abatirse en un periodo cercano a dos años. “Si llegamos a tener personal suficiente, sobre todo para los temas más complejos que es la genética forense, en dos años abatiríamos ese rezago”.

El déficit de personal se acentúa principalmente en las delegaciones regionales, como Lagos de Moreno, Puerto Vallarta y Ciudad Guzmán, donde faltan especialistas en áreas clave como genética, medicina forense, criminalística, odontología y antropología. La falta de profesionales en estas sedes limita la capacidad de atención oportuna, retrasa dictámenes y prolonga el tiempo de resguardo de cuerpos sin identificar.

Expertos en materia forense advierten que el rezago no solo responde a la carencia de personal, sino también a la insuficiencia de infraestructura y recursos económicos destinados al Instituto y sus sedes regionales.

Jonathan Ávila, coordinador del Eje Temático de Desaparición del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo, señaló la necesidad de revisar integralmente la situación forense en Jalisco. “Evidencia que sigue existiendo la necesidad de revisar el estado de la crisis forense. También evidencia la falta de capacidades de las autoridades periciales para atender estos casos”.

Añadió que la identificación de cuerpos completos enfrenta dificultades debido a la falta de registros y datos esenciales, lo que incluso impide la inhumación en panteones municipales cuando no existen elementos suficientes para confirmar identidades.

En ese sentido, Hélix Iván Barajas Calderón, profesor del Departamento de Clínicas Médicas y Públicas del CUTlajomulco de la UdeG, coincidió en que la escasez de información básica limita la posibilidad de identificación. Además, destacó que las condiciones en que ingresan muchos cuerpos al Semefo complican aún más los procesos. “A veces no se cuenta ni con los datos. La carbonización es otra adversidad… es un talón de Aquiles porque son métodos de identificación más complejos”.

Ambos especialistas coinciden en que, sin personal suficiente y sin recursos adecuados, el rezago persistirá y seguirá prolongando el dolor de las familias que esperan respuestas.

La historia de Magdalena

El caso de Magdalena Pérez López evidencia las consecuencias de la falta de personal e infraestructura en el Servicio Médico Forense (Semefo). Ella desapareció el 28 de septiembre de 2014 en Tlajomulco de Zúñiga y, tras ser localizada sin vida en una fosa clandestina de Lomas del Mirador, sus restos ingresaron al Semefo tres meses después. Ahí permanecieron resguardados durante 11 años hasta su reciente identificación y entrega a su familia.

El caso no es aislado.

Más de cinco mil cuerpos y fragmentos óseos de Personas Fallecidas Sin Identificar (PFSI) se encuentran almacenados en cámaras frigoríficas del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses desde el 19 de septiembre de 2018, según su registro público. De ellos, mil 300 corresponden a cuerpos completos, explicó el director del IJCF, Axel Rivera, durante su comparecencia en la glosa del Primer Informe de Gobierno.

A esta cifra se suman más de mil 800 cuerpos de PFSI sepultados en panteones municipales ante la imposibilidad de identificarlos o entregarlos a sus familiares.

El Instituto anunció que gestionará mayores recursos para el próximo año; sin embargo, el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2026 mantiene la asignación en 492 millones de pesos, la misma que en 2025, decisión que deberá votar el Congreso de Jalisco.

CT