Después de cancelarse el proyecto del autotren que agilizaría la movilidad de los asistentes al estadio Akron durante el Mundial 2026, en Zapopan se prepara una “opción B” para garantizar el traslado de los aficionados.

El regidor Cuauhtémoc Gámez Ponce, de Movimiento Ciudadano, explicó que la propuesta se desarrolla desde la Comisión de Desarrollo Urbano, a cargo de la arquitecta Claudia, y busca priorizar la movilidad de familias, niños y personas con discapacidad. La iniciativa contempla un carril exclusivo confinado que facilite el paso peatonal de estos sectores.

“Ya en la Comisión de Desarrollo Urbano está trabajando un proyecto para la movilización del sector mundial. Se presentará en las próximas semanas, esperemos que este mismo año, para trabajar la movilidad de familias, niños y personas con discapacidad”, indicó Gámez Ponce durante una sesión del pleno.

El anuncio respondió a un cuestionamiento del regidor Mauro Lomelí Aguirre sobre la falta de seguimiento al autotren, que habría circulado de manera gratuita por las inmediaciones del estadio. Gámez Ponce señaló que, ante la negativa de la empresa, ya se trabaja en un proyecto alternativo que será presentado en comisiones y cumpla con las normas de la FIFA.

Por su parte, el alcalde Juan José Frangie recordó que la empresa del autotren no pudo concluir el proyecto a tiempo para las pruebas requeridas 60 días antes del Mundial. “Recibimos un escrito indicando que no podrían cumplir los tiempos. La empresa se retira automáticamente y no hay multa, ya que era un proyecto gratuito para el ayuntamiento”, puntualizó.