La Sedeco impulsa la creación de más de 11 mil empleos formales

El Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco), reconoció a 89 empresas por su contribución a la creación de 11 mil 700 nuevos empleos formales mediante su participación en el Programa Crecer al Estilo Jalisco y en el Fondo Impulso Jalisco (FIMJA). Para esta estrategia se destinó una bolsa aproximada de 60 millones de pesos, enfocada en ampliar oportunidades laborales para jóvenes, recién egresados, aprendices y personas en búsqueda de su primer empleo, con el objetivo de impulsar su incorporación segura al sector formal.

Mauro Garza Marín, Coordinador General Estratégico de Crecimiento y Desarrollo Económico, destacó que el Gobierno tiene la responsabilidad de facilitar el crecimiento empresarial y fortalecer la generación de oportunidades laborales. Del total de compañías beneficiadas, 57 por ciento corresponde a micro, pequeñas y medianas empresas, mientras que 43 por ciento son empresas tractoras clave en la atracción de talento y en la creación de empleo especializado.

La participación de estas firmas permitió fortalecer la generación de trabajo en sectores como el alimentario y agroindustrial, comercio y servicios e industria. Cindy Blanco Ochoa, titular de SEDECO, reconoció el compromiso de las empresas por seguir creciendo pese a los retos actuales. Entre las compañías distinguidas se encuentran Oracle, Esgari, Sanmina, Chivas de Corazón, AstraZeneca y Alpezzi Chocolate.