Martes, 26 de Mayo 2026

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Martes y Miércoles del Campo en Soriana: Estas son las ofertas de hoy y mañana

Encuentra aquí el listado completo de ofertas y descuentos por el tercer Martes y Miércoles del Campo en Soriana de mayo ¡Aprovecha las rebajas! 

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Estas son TODAS las ofertas de hoy y mañana en Soriana por el Martes y Miércoles del Campo. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Estas son TODAS las ofertas de hoy y mañana en Soriana por el Martes y Miércoles del Campo. EL INFORMADOR / ARCHIVO

Esta es la cuarta semana del quinto mes del año en la que podrás disfrutar del Martes y Miércoles del Campo en Soriana. En este par de días, Soriana ofertará los mejores precios para productos frescos y perecederos. Las categorías de descuento suelen incluir productos como frutas, verduras, carnes, pescados y mariscos. Cada semana, la lista y el porcentaje de descuento se actualizan; procura revisar en EL INFORMADOR el listado completo.

Los descuentos por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana se pueden aprovechar tanto en línea a través del portal virtual como en tienda física, con las distintas características de cada proceso.

Si decides hacer tu compra por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana a través del portal digital o la aplicación, deberás ser muy específico con tus preferencias, especialmente con respecto a las cantidades y estados de maduración. Recuerda que el envío a domicilio genera un costo, aunque si logras superar los $1,600 pesos de compra globales, el envío no tendrá ningún costo.

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Para encontrar las ofertas en la tienda física, revisa la sección de frutas, verduras, carnes y refrigeradores, las etiquetas deberán estar actualizadas con el descuento por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana.

Estas son las ofertas por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana

Frutas y verduras

  • Cebolla blanca por kilo a $21.80
  • Sandía con semilla por kilo a $9.80
  • Manzana Golden bolsa a $37.80
  • Papaya por kilo a $34.80
  • Uva roja sin semilla por kilo a $49.80
  • Piña gota miel por kilo a $23.90
  • Mango ataúlfo por kilo a $35.80
  • Manojo de cilantro a $9.80
  • Zanahoria por kilo a $14.80
  • Chayote sin espinas por kilo a $29.80
  • Champiñón blanco por kilo a $89.90

Carnes, pollos, pescados y mariscos

  • Pollo entero fresco a $35.90
  • Molida de res 80/20 por kilo a $108
  • Pechuga de pollo sin hueso por kilo a $158.90
  • Milanesa de pollo delgada por kilo a $173.90
  • Chuleta mixta de lomo por kilo a $97
  • Medallón de pechuga de pollo por kilo a $149
  • Huevo blanco 30 piezas a $63.90
  • Filete de salmón con piel Valley Foods Fresh por kilo a $328
  • Mojarra tilapia por kilo a $69.90
  • Filete de basa por kilo a $64.90
  • Barrita de surimi de cangrejo por kilo a $99.90
  • Pescado para caldo Valley Foods Fresh 680 gr a $68
  • Camarón coctelero por kilo a $134
  • Filete basa rojo Valley Foods Fresh 500 gr a $52.90
  • Sierra congelada por kilo a $79.80

Básicos de despensa que puedes aprovechar

  • Aceite vegetal Nutrioli 850 ml a $39.90
  • Huevo Blanco Bachoco 30 piezas a $69
  • Café soluble Nescafe clásico 200 gr a$160
  • Leche UHT Lala Deslactosada 1 litro 6 piezas $176
  • Un kilo de tortilla de maíz blanca  a $13.90
  • Shampoo H&S Suave y Man
  • Pan en barra blanco Bimbo Grande a $55
  • Salchicha Chimex 1.2 kilos a $64
  • Papel higiénico Pétalo Rendimax 2 a $127
  • Mayonesa McKormick con jugo de limón 507 gr a $57.50
  • Pasta dental Colgate máixma protección a $50.90
  • Atún Dolores en agua lata 295 gr a $43
  • Azúcar estándar Precissimo 900 gr a $27.50
  • Salvo detergente líquido lavatrastes de 900 ml a $52.50
  • Yoghurt bebible fresa Alpura
  • Detergente en polvo multiusos Roma 1kilo
  • Limpiador multiusoso Pinol original 5.1 lt a $128
  • Agua Natural Ciel 1 Lt 6 piezas a $40

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