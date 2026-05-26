Esta es la cuarta semana del quinto mes del año en la que podrás disfrutar del Martes y Miércoles del Campo en Soriana. En este par de días, Soriana ofertará los mejores precios para productos frescos y perecederos. Las categorías de descuento suelen incluir productos como frutas, verduras, carnes, pescados y mariscos. Cada semana, la lista y el porcentaje de descuento se actualizan; procura revisar en EL INFORMADOR el listado completo.

Los descuentos por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana se pueden aprovechar tanto en línea a través del portal virtual como en tienda física, con las distintas características de cada proceso.

Si decides hacer tu compra por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana a través del portal digital o la aplicación, deberás ser muy específico con tus preferencias, especialmente con respecto a las cantidades y estados de maduración. Recuerda que el envío a domicilio genera un costo, aunque si logras superar los $1,600 pesos de compra globales, el envío no tendrá ningún costo.

Para encontrar las ofertas en la tienda física, revisa la sección de frutas, verduras, carnes y refrigeradores, las etiquetas deberán estar actualizadas con el descuento por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana.

Estas son las ofertas por el Martes y Miércoles del Campo en Soriana

Frutas y verduras

Cebolla blanca por kilo a $21.80

Sandía con semilla por kilo a $9.80

Manzana Golden bolsa a $37.80

Papaya por kilo a $34.80

Uva roja sin semilla por kilo a $49.80

Piña gota miel por kilo a $23.90

Mango ataúlfo por kilo a $35.80

Manojo de cilantro a $9.80

Zanahoria por kilo a $14.80

Chayote sin espinas por kilo a $29.80

Champiñón blanco por kilo a $89.90

Carnes, pollos, pescados y mariscos

Pollo entero fresco a $35.90

Molida de res 80/20 por kilo a $108

Pechuga de pollo sin hueso por kilo a $158.90

Milanesa de pollo delgada por kilo a $173.90

Chuleta mixta de lomo por kilo a $97

Medallón de pechuga de pollo por kilo a $149

Huevo blanco 30 piezas a $63.90

Filete de salmón con piel Valley Foods Fresh por kilo a $328

Mojarra tilapia por kilo a $69.90

Filete de basa por kilo a $64.90

Barrita de surimi de cangrejo por kilo a $99.90

Pescado para caldo Valley Foods Fresh 680 gr a $68

Camarón coctelero por kilo a $134

Filete basa rojo Valley Foods Fresh 500 gr a $52.90

Sierra congelada por kilo a $79.80

Básicos de despensa que puedes aprovechar

Aceite vegetal Nutrioli 850 ml a $39.90

Huevo Blanco Bachoco 30 piezas a $69

Café soluble Nescafe clásico 200 gr a$160

Leche UHT Lala Deslactosada 1 litro 6 piezas $176

Un kilo de tortilla de maíz blanca a $13.90

Shampoo H&S Suave y Man

Pan en barra blanco Bimbo Grande a $55

Salchicha Chimex 1.2 kilos a $64

Papel higiénico Pétalo Rendimax 2 a $127

Mayonesa McKormick con jugo de limón 507 gr a $57.50

Pasta dental Colgate máixma protección a $50.90

Atún Dolores en agua lata 295 gr a $43

Azúcar estándar Precissimo 900 gr a $27.50

Salvo detergente líquido lavatrastes de 900 ml a $52.50

Yoghurt bebible fresa Alpura

Detergente en polvo multiusos Roma 1kilo

Limpiador multiusoso Pinol original 5.1 lt a $128

Agua Natural Ciel 1 Lt 6 piezas a $40

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