Impulsarán nueva generación de participación ciudadana en Jalisco

La Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana del Gobierno de Jalisco anunció la nueva generación de participación ciudadana, con la que buscan evaluar la situación del estado en dicha materia. La titular de la dependencia estatal, Cynthia Cantero, resaltó que Jalisco está dando un paso más adelante en materia de participación ciudadana y que se ubica con mejores resultados que otras entidades a nivel nacional. Y explicó que el objetivo es que sea un derecho garantizado para los jaliscienses.

"Que la participación ciudadana sea un derecho totalmente habilitado en todo nuestro estado, no solamente en el Poder Ejecutivo o en los municipios, sino en el Poder Legislativo, Poder Judicial, órganos autónomos y en cualquier institución pública", dijo.

EL INFORMADOR / M. HERNÁNDEZ

Esto incluye que la participación ciudadana para los jaliscienses sea más accesible, representativa, que se transparente para que se pueda identificar de mejor manera.

Por otro lado, Cynthia Cantero comentó que las prácticas participativas no deben depender únicamente "de la voluntad de la administración pública o de una persona o de un gobernante", sino que la apuesta es que se consoliden como capacidades institucionales permanentes y que sean en beneficio de la población.

Líneas de acción que se implementarán

Cantero señaló que, tras los aprendizajes y resultados, se determinaron cuatro líneas de acción que se implementarán a partir del mes de junio en todas las dependencias del Poder Ejecutivo y los municipios del estado.

La primera línea de acción, dijo, está enfocada a fortalecer capacidades institucionales, por ejemplo, elevar estándares de calidad de los procesos participativos, un programa de capacitación especializada para enlaces institucionales y responsables de prácticas de participación.

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También se busca habilitar espacios participativos y la rendición de cuentas. Otra línea de acción es que se busca avanzar de la participación a la incidencia, donde se acompañarán a dependencias para evolucionar y se transite a una participación de incidencia para la población.

La última línea de acción incluye la apertura gubernamental y nuevos procesos participativos. La estrategia se implementará por 5 meses a partir de junio y se incluye de manera prioritaria a niñas, niños y adolescentes.

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