El tiempo se agota para miles de automovilistas que aún circulan con láminas obsoletas en el estado. La Secretaría de la Hacienda Pública extendió el plazo para realizar el cambio de placas en Jalisco sin pagar un solo peso, pero esta ventana de oportunidad cerrará pronto. Los conductores enfrentan ahora una carrera contra el reloj para actualizar su identificación vehicular y evitar un impacto directo en sus bolsillos. Conocer el costo de este trámite es fundamental para quienes dejaron el proceso para el último momento, ya que las autoridades estatales aplicarán tarifas regulares una vez que termine el periodo de gracia.

El Gobierno estatal fijó el viernes 29 de mayo de 2026 como la fecha límite definitiva para acceder al beneficio de gratuidad. Esta medida busca regularizar el padrón vehicular. Los propietarios de vehículos tienen estos últimos días para cumplir con la obligación fiscal sin desembolsar dinero extra.

¿Qué vehículos están obligados a renovar sus placas?

La normativa federal NOM-001-SCT-2-2016 exige que todas las identificaciones vehiculares cumplan con estándares de seguridad específicos, los cuales están ausentes en los modelos antiguos. Por este motivo, el canje aplica de forma obligatoria para todos los automotores que portan los diseños conocidos como "Maguey", "Minerva" y “Gota”. La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) administra esta regla a nivel nacional. Los conductores que mantienen estos modelos en sus unidades incumplen la ley actual y deben sustituirlos a la brevedad.

Para acceder al programa gratuito, los contribuyentes deben cumplir con requisitos específicos que demuestren su estatus regular. El beneficio aplica solo para las personas que pagaron su refrendo vehicular 2025 durante ese mismo año y que mantienen un registro activo en el Padrón Vehicular del Estado. Quienes cumplen con este perfil de contribuyente cumplido tienen luz verde para presentarse en las oficinas y recibir sus nuevas identificaciones sin costo.

¿Cuánto cuesta el trámite si dejas pasar la prórroga?

Quienes ignoren la fecha límite del 29 de mayo enfrentarán consecuencias financieras directas al momento de regularizar su situación. A partir del 30 de mayo, el trámite tendrá un costo aproximado de cuatro mil pesos para los automovilistas rezagados.

Esta tarifa incluye alrededor de 2 mil 500 pesos por la expedición física de las nuevas placas y otro pago por las modificaciones obligatorias en el Padrón Vehicular del Estado.

¿Cómo y dónde realizar el canje sin cita previa?

La Secretaría de la Hacienda Pública eliminó el requisito de agendar una cita previa para agilizar el flujo de usuarios durante esta recta final . Los interesados pueden acudir en persona a cualquiera de las 135 oficinas recaudadoras distribuidas en el territorio estatal con su documentación en mano.

No te pierdas: Última oportunidad para cambiar placas gratis en Jalisco: fecha límite y requisitos

Los contribuyentes deben presentar los siguientes documentos:

Pago de refrendo 2025, realizado durante ese mismo año.

Juego de placas con diseño anterior al denominado Collage o Cabañas; es decir, las placas sujetas a cambio son Minerva, Gota o Maguey.

Identificación oficial vigente (INE, licencia de conducir o pasaporte), en original y copia.

Documento que acredite la propiedad del vehículo (comprobante fiscal, título de propiedad, sentencia judicial o acta de adjudicación), en original y copia.

Comprobante de domicilio no mayor a 90 días de expedición, en original y copia.

Comprobante de verificación: aprobado o no aprobado.

Las oficinas del Área Metropolitana de Guadalajara operan de lunes a viernes desde las 8:00 hasta las 18:00 horas, y los sábados de 8:00 a 14:00 horas. Las sucursales ubicadas en los municipios del interior del estado mantienen un horario de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 horas.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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