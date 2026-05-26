JAPI tendrá una noche de exposición GRATIS; conoce la fecha

¡Prepárate para una noche única de museo! Jalisco Paseo Interactivo (JAPI) abrirá sus puertas en horario nocturno para que puedas explorar completamente gratis sus salas temáticas con experiencias interactivas e inmersivas.

El evento se realizará en el marco del Día Internacional de los Museos; la cita es el próximo jueves 28 de mayo a partir de las 6:00 pm en donde podrás disfrutar de las siguientes actividades gratuitas:

6:00 pm-Actividades en pabellón.

8:00 pm-Inauguración de las exposiciones “Jalisco 70” y “Campo común”.

8:30 pm-Concierto especial de primavera a cargo de la Orquesta del Tecnológico de Monterrey Campus Guadalajara.

Es decir la experiencia nocturna en JAPI abarcará los horarios de 6:00 pm a 10:00 de la noche y para poder entrar lo único que necesitas es justamente llegar a las 6:00 pm y disfrutar de la programación.

CORTESÍA/JAPI

¿Dónde se ubica JAPI?

El domicilio de Jalisco Paseo Interactivo es en Avenida Central Guillermo González Camarena 750, Residencial Poniente, Zapopan, Jalisco, con código postal. 45066.

De igual forma para cualquier duda puedes comunicarte al número 33 3818 2870 o escribir al correo megj@jalisco.gob.mx

Esta es una oportunidad única para descubrir las maravillas de JAPI sin costo, pues usualmente, en días normales, el ingreso general tiene un costo de 150 pesos, mientras que para menores de 12 años, personas con discapacidad y adultos mayores con credencial del INAPAM el precio es 75 pesos.

Además si vienes en tu carro, JAPI cuenta con estacionamiento ubicado sobre la Avenida Central Guillermo Camarena, sin embargo, estacionarte si tiene un precio, los cuales son los siguientes:

De 0 a 1:05 horas 20

De 1:06 a 2:05 horas 40

De 2:06 a 3:05 horas 60

De 3:06 horas al resto del día 80

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