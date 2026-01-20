De acuerdo a información del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente oficial del Gobierno de México, este martes 20 de enero, se pronostica probabilidad de lluvias aisladas en zonas de Nayarit, Jalisco y Colima. En el transcurso de la tarde, ambiente cálido, siendo caluroso en costas de Jalisco, Colima y Michoacán; e intervalos de chubascos en Jalisco y Michoacán; dichas lluvias podrían estar acompañadas con descargas eléctricas; asimismo, se prevén lluvias aisladas en algunas zonas de Colima.

Por otro lado, el Instituto de Astronomía y Meteorología de la UdeG prevé para este martes en Guadalajara, ambiente fresco por la mañana y, durante la tarde, probabilidad de lluvias dispersas con ambiente cálido. La temperatura máxima esperada oscilará entre 20-22 °C, mientras que la mínima se ubicará entre los 10 y grados Celsius

¿A qué hora lloverá en GDL la noche de este 20 de enero?

El pronóstico del clima para Guadalajara es de lluvias la mayor parte del día, con una probabilidad del 63 %. Aunque la lluvia se prevé a lo largo de toda la jornada de hoy, es más probable que sea entre las 3:00 de la tarde y hasta las 7:00 de la noche, de acuerdo al sitio oficial de Meteored y The Weather Channel; después de este horario se pronostican cielos nublados.

Clima en Jalisco hoy, 20 de enero

De acuerdo al pronostico del clima de este martes, 20 de enero, la configuración de vientos fuertes en altura estará impulsando nublados y precipitaciones principalmente por las tardes en sectores del Centro-Occidente, Bajío y Altiplano, con mayor probabilidad en zonas montañosas.

Por su parte, en Jalisco, se prevé un día con ambiente frío y descenso marcado de temperatura, con posibilidad de heladas agrícolas en regiones altas. No se descartan eventos de lluvia ligera durante la tarde.

AS