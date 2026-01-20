Así puedes casarte GRATIS en Zapopan este 2026

Bajo el lema de "Si nos organizamos, nos casamos todas y todos", en febrero el municipio de Zapopan pondrá en marcha la campaña de Matrimonios Colectivos Gratuitos.

Con esta iniciativa, el trámite de matrimonio civil, los análisis clínicos, la plática prematrimonial del Sistema de Desarrollo Integral de la Familia (DIF) y la expedición del acta de matrimonio serán totalmente gratuitos, lo que representa un ahorro aproximado de 2 mil pesos por pareja , explicó Rosa Patricia Rivera Zúñiga, directora del Registro Civil de Zapopan.

El objetivo de este beneficio es brindar certeza jurídica, fortalecer el patrimonio familiar y promover el derecho a la identidad y a la protección social.

¿Cómo casarse gratis en Zapopan?

La campaña, con vigencia del 1 al 28 de febrero, está dirigida a cualquier ciudadano mayor de 18 años, sin importar su lugar de origen.

“Esta campaña de matrimonios colectivos gratuitos de este año 2026 en Zapopan es para todas y todos los ciudadanos. Febrero es el mes del amor y aprovechamos este mes para que todas y todos acudan a realizar su trámite”, señaló Rivera Zúñiga.

Las personas interesadas deben acudir a alguna de la oficialía del Registro Civil en Zapopan, en un horario de lunes a viernes de 9:00 a 14:30 horas. El listado completo y direcciones de las oficialías municipales puede consultarse en el siguiente enlace: https://www.zapopan.gob.mx/v3/inclusion/gobierno/registro-civil .

Como parte de la campaña, se contempla la realización de una ceremonia colectiva, fecha que aún está por definirse, con la participación del Presidente Municipal de Zapopan, Juan José Frangie Saade.

Durante febrero de 2025, el Gobierno de Zapopan otorgó 544 actas de matrimonio gratuitas, cifra que se espera superar este año con una mayor participación ciudadana.

“Casarse es importantísimo porque da certeza jurídica al ciudadano, protege el patrimonio de la familia y garantiza derechos para la esposa, los hijos y en temas de herencias y juicios sucesorios”, destacó la funcionaria.

