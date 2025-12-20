¿Cómo es la enfermedad de garganta que se propaga en invierno?

La temporada de frío llega con bellas postales de Navidad y convivencia con la familia, pero también con enfermedades propias de esta fecha, como la que aquejan a la garganta. Esta es la información:

La enfermedad de garganta es una de las que más aqueja a los pequeños en edad escolar. Esta enfermedad es la inflamación del área de la orofaringe -incluye faringe, amígdalas y la pared posterior- y es causada por infecciones virales, bacterianas o por algún factor agresor a esta zona.

El padecimiento se presenta más comúnmente en menores, de entre cinco y 15 años, sobre todo durante el invierno y al inicio de la primavera, pero los cambios bruscos de temperatura también lo pueden originar .

Las personas con alguna alergia, así como los pequeños de guardería y las personas adultas mayores, son los más vulnerables ante esa afección .

Entre los síntomas se encuentran el dolor al tragar, fiebre, tos, cefalea y cansancio. El origen de la enfermedad puede ser viral o bacteriano .

Los cuadros virales presentan síntomas de menor intensidad y una mejoría importante entre el tercero y quinto día de haber aparecido.

Para evitarlo, la especialista recomendó lavarse las manos de manera frecuente con agua y jabón, en particular antes de comer, después de ir al baño y al terminar de jugar, y evitar contacto con personas enfermas.

También, sugirió que se debe cubrirse la nariz y la boca al toser o estornudar y beber abundantes líquidos, en tanto que los menores no deben compartir artículos personales, como botellas de agua, tazas y cubiertos.

Ello debe considerar una alimentación sana y balanceada que incluya frutas y verduras ricas en vitaminas, pues los nutrientes favorecen la función inmunológica.

Con información de NTX

OA