Policía Vial asegura 74 motocicletas en operativo en el Centro de Guadalajara

Por diversas infracciones a la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco, elementos de la Policía Vial, a través de un operativo, aseguraron 74 motocicletas en el Centro Histórico de Guadalajara.

El operativo se implementó sobre Paseo Alcalde y Juárez, así como en zonas de mayor afluencia vehicular y peatonal, donde se detectaron unidades cuyos conductores no portaban casco de seguridad, las motos estaban estacionadas en un lugar prohibido y otras circulaban sin placas de identificación.

ESPECIAL

Con estas acciones se busca preservar la integridad de quienes transitan por estas vialidades, especialmente en zonas de alta concentración de peatones.

De acuerdo con un balance de operativos realizados por la Secretaría de Seguridad del Estado, del 1 de enero al 7 de diciembre fueron retiradas de circulación 28 mil 038 motocicletas por diversas violaciones a la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco. Sin embargo, sólo el 30 por ciento son recuperadas por sus dueños.

Las unidades tienen un costo que va de los 15 mil a los 50 mil pesos. Las motos son abandonadas en los corralones por falta de documentación para acreditar la propiedad, motocicletas adquiridas a crédito cuyos propietarios optan por dejar de pagar y exceso de multas y recargos.

