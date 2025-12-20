Diputados se van de vacaciones; dejan pendiente reforma judicial y leyes de transparencia

El Congreso del Estado de Jalisco inició un periodo vacacional de tres semanas con motivo de las celebraciones de Navidad y fin de año. Las y los legisladores suspenderán actividades a partir del 22 de diciembre y retomarán funciones el próximo 7 de enero de 2026.

Sin embargo, dejaron pendientes, ya que se fueron sin concretar la reforma judicial, así como las leyes secundarias en materia de transparencia, las cuales, deben retomar en enero.

En primera instancia, está la reforma judicial local, que permitiría la renovación de jueces y magistrados que componen al Poder Judicial del Estado mediante voto popular.

La reforma debió aprobarse desde el mes de marzo pasado, sin embargo, la falta de consenso impidió que se concretara la aprobación.

Entre los principales puntos pendientes que impidieron los acuerdos entre las fracciones parlamentarias está el incluir o no el método de insaculación o tómbola para la elección de los aspirantes a competir en la elección, los métodos de evaluación o la inclusión del Tribunal de Justicia Administrativa en el proceso de elección.

Otro punto que dejaron pendientes los diputados son las leyes secundarias en materia de transparencia, las cuales facultarán a la Contraloría, a los municipios, a los poderes estatales y a los organismos públicos para garantizar la transparencia tras concretarse la extinción del ITEI el pasado 1 de diciembre.

Aquel día, este medio publicó que se presentaría una propuesta integral que preserve el derecho de la ciudadanía a acceder a la información pública, según comentó en entrevista el diputado Alejandro Barragán, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, Transparencia y Ética en el Servicio Público del Congreso local.

PUEDES LEER: Policía Vial asegura 74 motocicletas en operativo en el Centro de Guadalajara

El objetivo era aprobar dichas leyes antes de la discusión del Presupuesto de Egresos 2026, con el fin de incorporar las nuevas disposiciones en la planeación financiera del próximo año, sin embargo, dicha situación no se concretó. El legislador hizo énfasis en que ya contaba con un proyecto avanzado.

Aunque la fecha límite para aprobar las leyes secundarias en materia de transparencia es el 15 de enero, por lo que los diputados deberán retomar la discusión en cuanto regresen de vacaciones.

YC