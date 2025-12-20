Detectan playa en Jalisco no apta para vacacionistas por contaminación

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) dieron a conocer los resultados del Tercer Monitoreo 2025 de la Calidad del Agua de Mar, detectando una playa que no es apta para vacacionistas en Jalisco debido a los índices de contaminantes.

Se trata de la playa de Mismaloya, ubicada en el municipio de Puerto Vallarta, la cual registró índices superiores a 200 enterococos por cada 100 mililitros de agua, nivel que rebasa el límite recomendado por las normas ambientales.

Mismaloya es una de las seis playas del país que no resultan aptas para los vacacionistas. Las otras se localizan en Tijuana, Baja California; El Veneno/Miramar y San Francisco, en Sonora; Barra del Tordo, en Tamaulipas; y José Martí, en Veracruz.

En contraste, otras playas de Jalisco fueron evaluadas y cumplieron con los parámetros establecidos. Entre ellas se encuentran Yelapa, Quimixto, Gemelas, Los Muertos, del Cuale, Oasis, Las Palmas y Camarones.

Si bien, todas esas playas cumplen con lo establecido en cuanto a los índices de calidad del agua, las playas Cuale y Oasis tuvieron registro de 100 enterococos por cada 100 mililitros de agua.

En cambio, un total de 283 playas sí cumplen con los índices permitidos por las normas ambientales sobre contaminación, es decir, el 98% fueron declaradas aptas para uso recreativo, lo que refleja una reducción significativa en los niveles de contaminación.

Durante el periodo previo a las vacaciones, las Áreas de Protección contra Riesgos Sanitarios (APCRS) y la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública (RNLSP) realizaron más de dos mil 200 análisis de muestras para medir la presencia de enterococos, una bacteria que indica contaminación fecal.

YC