La cuenta regresiva para la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha terminado y la capital jalisciense se encuentra lista para recibir a miles de aficionados nacionales e internacionales. Como parte de las celebraciones oficiales, se ha inaugurado el FIFA Fan Fest, un espacio dedicado a los seguidores del fútbol, lo que ha derivado en importantes cierres viales en el Centro de Guadalajara. Estas modificaciones buscan organizar el flujo de personas y vehículos en una de las zonas más transitadas de la metrópoli.

El nuevo espacio de convivencia operará durante los 39 días que dura la justa deportiva en la Plaza Liberación , un punto de encuentro que ofrecerá transmisiones en vivo de los partidos, actividades culturales y entretenimiento gratuito para todos los asistentes. Las autoridades han determinado que el acceso principal al recinto se ubique sobre la avenida Hidalgo, justo en su cruce con el Paseo Alcalde, para facilitar el ingreso peatonal.

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La instalación y operación de este evento masivo trae consigo ajustes significativos en la dinámica habitual de este punto de la ciudad. El gobierno municipal confirmó la implementación de controles de acceso, desvíos de tráfico y alteraciones en las rutas habituales del transporte público. Estas acciones tienen el propósito de garantizar la seguridad de las miles de personas que acudirán diariamente a disfrutar de los encuentros mundialistas.

Cierres viales en Guadalajara por el FIFA Fan Fest

Las restricciones a la circulación vehicular se concentran en los polígonos de alta afluencia turística y comercial. Los perímetros con mayor afectación incluyen los alrededores de la Catedral Metropolitana de Guadalajara, la propia Plaza Liberación, el Teatro Degollado y el corredor del Paseo Alcalde. En estas áreas, el paso de automóviles particulares quedará estrictamente limitado o prohibido según los horarios de mayor concentración.

“Con esto les informo las medidas que implementaremos en los alrededores del Fan Fest en el Centro de Guadalajara, que operará a lo largo de todo el Mundial. Serán cierres viales en las calles alrededor de Plaza Liberación, Morelos, Hidalgo y Liceo. Además, habrá restricciones en Ramón Corona, Maestranza, Degollado y otras vías aledañas a la plaza”, indicó el comisario de la Policía Vial Jalisco, Jorge Arizpe.

Así, los cierres viales por el Fan Fest en Guadalajara se implementarán alrededor de:

Plaza Liberación

Morelos

Hidalgo

Liceo

También habrá restricciones en:

Ramón Corona

Maestranza

Degollado

Otras vialidades aledañas

ESPECIAL/Policía Vial Jalisco

Cabe recordar que el estacionamiento subterráneo de Plaza Liberación mantiene un cierre temporal hasta el 31 de julio, mientras que otros estacionamientos aledaños tendrán restricciones de aforo y horarios reducidos.

Es importante destacar que todos estos cambios en la infraestructura vial son de carácter temporal y estarán vigentes únicamente mientras se desarrollen las actividades del festival. Una vez concluida la Copa del Mundo, la circulación regresará a su normalidad. Para evitar retrasos, se sugiere a los ciudadanos planificar sus traslados con anticipación y mantenerse informados a través de los canales oficiales del gobierno.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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MB