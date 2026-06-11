La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) reforzó los operativos y recorridos de inspección en diferentes puntos de la ciudad con motivo del inicio del Mundial FIFA 2026.

Con una brigada itinerante, la dependencia realizó este jueves recorridos en zonas como el Centro Histórico de Guadalajara , el FIFA Fan Fest y el Public Viewing de Plaza Las Américas, en Zapopan.

Además, en el Estadio Guadalajara y en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, la dependencia cuenta con un stand.

"Estamos vigilando todo el centro, en el FIFA Fan Fest, que estén colocados los precios, que se respeten y que, si los consumidores tienen algún tipo de problema, puedan recibir atención", comentó Marco Romero, titular de la Oficina de la Defensa del Consumidor de Profeco en Guadalajara.

"Estamos asesorando a los consumidores que quieren adquirir los productos oficiales de FIFA y en los eventos alternativos", añadió Marco Romero.

En el Estadio Guadalajara, la Profeco contará con un stand para atender a los consumidores .

¿Cómo se puede presentar una queja?

Para atender de manera oportuna a las personas que sientan vulnerados sus derechos al consumir durante el Mundial FIFA 2026, la Profeco recuerda cuáles son sus canales de contacto con la población.

Uno de los principales es la cuenta de correo electrónico creada específicamente para atender inquietudes relacionadas con la justa mundialista: denunciasmundial@profeco.gob.mx.

Además, la Profeco cuenta con diversas herramientas para denunciar abusos e irregularidades por parte de proveedores y prestadores de servicios , así como para solicitar asesoría y orientación.

El Teléfono del Consumidor: 55 5568 8722 o, desde el interior de la República, al 800 468 8722, está disponible los 365 días del año, en un horario de 9:00 a 19:00 horas de lunes a viernes y de 10:00 a 18:00 horas los fines de semana y días festivos.

¿Conciliar vía online? Para ello se puede recurrir a Concilianet, el módulo de solución de controversias en línea mediante el cual se desahogan las audiencias de conciliación vía internet con los proveedores de bienes y servicios que tienen celebrado un convenio con la Procuraduría.

La lista de proveedores participantes se puede consultar en esta liga.

Asimismo, la población consumidora puede acercarse al mecanismo inmediato de solución de controversias con proveedores inscritos, a través del Teléfono del Consumidor, Conciliaexprés. Aquí se puede consultar qué proveedores participan.

A través de sus redes sociales oficiales, la Profeco difunde noticias, alertas, estudios de calidad y recomendaciones ; además, las personas pueden denunciar anomalías en tiempo real. Las redes son:

X: @AtencionProfeco y @Profeco

Facebook: ProfecoOficial

Instagram: @profecooficial

YouTube: ProfecoTV

TikTok: @profeco

Si se cuenta con disponibilidad de tiempo, las personas consumidoras pueden acudir a una de las 38 Oficinas de Defensa del Consumidor (Odeco) distribuidas en el país. Para ubicarlas, hay que ingresar a esta liga.

SV