Victoria de México enciende la ilusión de aficionados y hace vibrar al Fan Fest

La victoria se sintió como propia en el Centro . Las cervezas volaron, el renovado piso de Plaza Liberación vibraba con ritmo, con gracia; sobre los pies se extendía el baile que hacían los zapatos, los tenis, las botas y los huaraches de los cerca de 40 mil aficionados que se dieron cita en el Fan Fest de Guadalajara para ver el debut de la Selección Mexicana en el Mundial y cómo los jugadores nacionales se impusieron 2-0 contra Sudáfrica. Las banderas mexicanas ondeaban y las maracas, al fondo, rugían con fuerza tras el pitazo final del encuentro; tras el resultado, surgió de entre la plaza un grito desaforado que se elevó en unísono y encendió la ilusión de quien la escuchó: ¿Y si sí? Y los aficionados se hundieron en aplausos y ecos de “México, México, México”.

Diego Rivera se desvivió en elogios hacia la Selección y Julián Quiñones, jugador que marcó el primer gol del Mundial 2026. “Jugaron mejor de lo que esperaba y con esta actuación, estoy seguro, vamos a salir invictos de la fase de grupos y vamos a llegar hasta Semifinales. Este es nuestro torneo”, expresó. La sonrisa no cabía en su rostro y, por momentos, brillaban sus ojos. “Empieza la ilusión”.

La explanada del Teatro Degollado rebosaba con playeras verdes. Unos bailaban, otros se abrazaban y bromeaban y unos más, como Paulina y Osvaldo, ella tomada de su brazo, miraban atentos la pantalla gigante. Corría el minuto 50 del partido y, tensos, esperaban un gol más de México para asegurar un buen lugar dentro del Grupo A.

“México está jugando bien, están demostrando buen nivel. Creo que puede llegar lejos este Mundial si mantienen el nivel y juegan como ahora. Tenemos que verlos contra selecciones importantes”, dijo él. “Necesitan ser más certeros frente a la portería. Han tenido varias que no han podido concretar, pero están jugando bien”, complementó ella.

Aunque en la mañana el cielo amenazaba una tormenta –con algunos episodios de lluvia ligera antes de iniciar el cotejo-, el Sol salió e inundó toda la Plaza Liberación. Felipe y Bibiana agradecieron el cambio repentino de clima y hasta bromearon que podría tratarse de un buen augurio para la Selección.

Cobijados bajo una bandera de México, en compañía de sus hijos, el resultado obtenido hoy es muestra de un equipo que se conoce bien, confían en el director técnico, Javier Aguirre, y tienen ilusión de hacer un buen papel en el Mundial.

“Ya salió el Sol y México está jugando bien, puede que sea una señal de que nos irá bien en el Mundial […]. Traemos buenos chavos y jugadores con experiencia. Están jugado bien, puede ser que este sea el torneo en el que llegamos al sexto partido”, comentó él.

NG