Canirac Jalisco espera llenos del 100% en restaurantes y bares durante los partidos de México

Para Gregorio Godoy, representante de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y Alimentos Condimentados (Canirac) en Jalisco, las expectativas son altamente positivas de cara a la realización del máximo torneo del fútbol en la ciudad.

Señaló que las y los restauranteros se han preparado para recibir a las y los visitantes, locales y extranjeros, para recibirles gustosos y con la mejor atención. Ante ello, la previsión es que el sector pueda estar presentando "llenos del 100%", especialmente durante los partidos en los cuales juegue la Selección Mexicana de Fútbol, "los cuales siempre mueven la mayor emoción entre la afición".

Refirió, desde el cierre de 2025 los números no habían sido favorables para el sector restaurantero y de bares, sumado a los números negativos percibidos a inicio de año y tras los hechos violentos del pasado 22 de febrero. Sin embargo, señaló Gregorio Godoy, afortunadamente en las últimas semanas se fue recuperando.

"Todavía es muy temprano para hablar sobre las expectativas de todo el mundial en general, pero lo que sí, es que desde hace semana y media, dos semanas ya se empieza a ver una recuperación en las ventas. En cuanto a las reservaciones, ya desde ayer se tuvo muy buena afluencia, pero yo creo que va a ser un buen día el día de hoy y en general, los partidos de México", resaltó el titular de la Canirac en Jalisco.

Canirac aplaude que IMPI no impulse operativos contra establecimientos

Durante las últimas semanas el sector restaurantero había tenido dudas sobre si podrían o no transmitir los partidos de la justa deportiva, incluso habiendo pagado sus suscripciones especiales. Sin embargo, refirió Gregorio Godoy, afortunadamente el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) ya ha aclarado que no habrá operativos aleatorios a establecimientos, sino que únicamente se actuará demanda previa.

"Yo creo que eso nos deja un poquito más tranquilos, que no van a hacer operativos, no va a ser una cacería de brujas, sino que va a ser muy puntual con una denuncia previa. Y creo que es importante que la gente lo sepa, porque con toda esta campaña que hubo, obviamente va a haber gente que se va a querer pasar de viva diciendo que son inspectores y van a querer sacar provecho económico de los restaurantes. Es importante, que todo el mundo lo sepa, que tiene que haber toda esta serie de cuestiones para que puedan hacer la revisión", destacó Gregorio Godoy.

En este mismo sentido, insistió en el llamado a la población a no caer ante falsos inspectores quienes se presenten en sus negocios a querer extorsionar a las y los restauranteros. Siempre tienen que estar bien identificados, e incluso puede validarse su identidad en la misma página del IMPI.

Pide celeridad a cableras para la instalación de paquetes especiales para la transmisión de la justa deportiva

Gregorio Godoy aclaró que se ha identificado que las y los restauranteros han estado muy atentos a las reglamentaciones, y han notificado que se han estado sumando a la suscripción de las únicas dos empresas que ofrecen la transmisión de los partidos para los negocios.

Sin embargo, lamentó que desde hace tres semanas las y los agremiados han estado reportando retrasos en la instalación de la suscripciones, por lo cual hizo un llamado a las empresas para que tomen cartas en el asunto y refuercen sus procesos de colocación para que las y los restauranteros no presenten pérdidas.

"Siguen en espera muchísimos agremiados de que les instalen sus suscripciones. Es ahí donde se ha hecho este cuello de botella. Y estamos esperando, las empresas yo creo que debería de tomar cartas en el asunto. Si no, que se nos deje pasar en la tele la transmisión libre de los partidos si no les es posible brindar el servicio", finalizó Gregorio Godoy.

NG