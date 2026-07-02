Mundial 2026: Redoblarán la seguridad en Guadalajara para el partido México vs Inglaterra

Este jueves, durante la rueda de prensa semanal de Seguridad, Juan Pablo Hernández, titular de la Secretaría de Seguridad del Estado de Jalisco, dio a conocer que, ante los desafortunados actos vandálicos registrados el pasado martes tras el encuentro entre las selecciones de México y Ecuador, para el partido que disputará "El Tri" el próximo domingo se reforzará la seguridad en torno al primer cuadro de Guadalajara y sus alrededores.

"En el (partido de) México contra Inglaterra prevalecerá la fiesta y el orden; continuaremos con el despliegue coordinado con la Guardia Nacional, DEFENSA, Policía Metropolitana y comisarías municipales", aseguró el secretario Hernández González.

Ante ello, dijo, se redoblará la presencia de personal de proximidad en los diferentes puntos públicos para ver el partido del domingo, incluyendo, por supuesto, el FIFA Fan Fest ubicado en la Plaza Liberación y todo el cuadrante externo, así como el camino hacia la Glorieta Minerva y la misma Glorieta, donde se ubican distintas pantallas para la transmisión del encuentro deportivo que se llevará a cabo en el Estadio Ciudad de México.

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Juan Pablo Hernández afirmó que en la zona del Fan Fest en el Centro de Guadalajara, el personal de proximidad adicional estará desplegado en los alrededores tanto del ingreso de Avenida Hidalgo como en el de Plaza Fundadores, donde el pasado martes se registraron nuevos intentos de "portazo" de personas que querían ingresar a la fuerza.

Los agentes, dijo, se encargarán de hacer recomendaciones a asistentes para acudir a otros puntos en caso de que ya no haya cupo y recordarles los objetos no permitidos.

Para definir el esquema de seguridad, esta mañana se lleva a cabo una reunión con distintas autoridades, incluyendo el Gobierno de Guadalajara, para establecer qué dispositivo se aplicará en torno a los espacios mencionados, así como si existirán modificaciones a las disposiciones ya conocidas.

Sin embargo, reiteró el que no se puede ingresar al FIFA Fan Fest con objetos como banderas con astas superiores a una extensión de 1.5 metros, alimentos y bebidas, sombrillas, envases y recipientes, cualquier tipo de armas, pirotecnia, mochilas y aerosoles, entre otros.

Por último, Juan Pablo Hernández reiteró que, desde la Secretaría de Seguridad Jalisco, se recomienda a las y los aficionados que anticipen sus tiempos de llegada y estén atentos a los avisos de cupo. En caso de que se reporte lleno, acudir a ver el partido a alguno de los otros puntos en la ciudad, como la Glorieta Minerva, la Plaza de las Américas, en Zapopan, y el Auditorio Benito Juárez.

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MB