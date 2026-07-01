El Gobierno de Jalisco mantiene activo durante 2026 el Programa de Verificación Responsable, una medida ambiental obligatoria que busca disminuir las emisiones contaminantes generadas por los vehículos y contribuir a mejorar la calidad del aire en el estado.

La estrategia forma parte de las acciones impulsadas para combatir la contaminación atmosférica en el Área Metropolitana de Guadalajara y otros municipios de Jalisco, fomentando una movilidad más limpia y sostenible para la población.

De acuerdo con el calendario oficial de Verificación Vehicular 2026, durante julio corresponde realizar este trámite a los automóviles cuyas placas de circulación concluyen en el número 6 . Las autoridades exhortan a los propietarios a cumplir con la verificación dentro del periodo establecido para evitar sanciones y contribuir al cuidado del medio ambiente.

Calendario Verificación Vehicular Jalisco

El sistema opera mediante un calendario escalonado que organiza los periodos de revisión según el último dígito de la matrícula.

Te compartimos el calendario completo:

Enero-febrero: terminación 1

Febrero-marzo: terminación 2

Marzo-abril: terminación 3

Abril-mayo: terminación 4

Mayo-junio: terminación 5

Julio-agosto: terminación 6

Agosto-septiembre: terminación 7

Septiembre-octubre: terminación 8

Octubre-noviembre: terminación 9

Noviembre-diciembre: terminación 0

CORTESÍA

¿Cuánto cuesta la Verificación vehicular en Jalisco?

En cuanto al impacto económico para los ciudadanos, la prueba de verificación tiene un precio regular de 500 pesos , siempre y cuando se realice dentro del periodo asignado. Sin embargo, en caso de efectuar el trámite fuera del plazo correspondiente, la tarifa experimenta un incremento, alcanzando los 550 pesos por concepto de pago extemporáneo.

CORTESÍA

El proceso para cumplir con esta obligación requiere que el pago se realice de manera digital con tarjeta bancaria al momento de agendar la cita en el portal oficial.

Una vez completada la transacción, el sistema genera un comprobante indispensable que el conductor deberá presentar impreso o en su dispositivo móvil el día de la revisión en el centro de verificación.

¿Qué autos están exentos de la Verificación Vehicular?

Es importante destacar que existen ciertas excepciones dentro del programa de verificación vehicular en Jalisco. Los modelos del año en curso o del año siguiente, los vehículos eléctricos e híbridos, las unidades con placas federales, los automóviles clásicos reconocidos, así como las motocicletas y la maquinaria de construcción, se encuentran exentos de realizar esta prueba de emisiones.

¿Cómo agendar la verificación?

La cita debe gestionarse únicamente a través del portal oficial www.verificacionresponsable.jalisco.gob.mx. Para completar el registro es necesario proporcionar los datos del vehículo, la información del propietario, la tarjeta de circulación y elegir la fecha, horario y centro de verificación disponible.

Agenda tu cita AQUÍ: www.verificacionresponsable.jalisco.gob.mx/cita-rapida

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