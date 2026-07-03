Mundial cambia percepción sobre México

Con más de 1.5 millones de asistentes en los primeros 15 días de competencia, correspondientes a la fase de grupos del Mundial 2026, Jalisco no sólo consolidó su posición como una de las sedes más concurridas del torneo, sino que también contribuyó a modificar la percepción de seguridad sobre México entre visitantes nacionales y extranjeros, coincidieron especialistas.

El ambiente festivo, el buen desempeño de la Selección Mexicana y el despliegue coordinado de seguridad permitieron que la capital jalisciense, por ejemplo, sobresaliera frente a las otras sedes mexicanas: Ciudad de México y Monterrey, al combinar estadios llenos, conciertos masivos y espacios públicos abarrotados sin incidentes de consideración.

El académico de la UdeG, Francisco Jiménez Reynoso, explicó que el entusiasmo generado por la Copa del Mundo ha desplazado momentáneamente la atención sobre los problemas cotidianos de inseguridad. A ello se suma la presencia permanente de policías municipales y estatales, Guardia Nacional y Ejército Mexicano en puntos turísticos y zonas de convivencia, lo que fortaleció la percepción de tranquilidad entre residentes y visitantes.

“Cuando a la Selección Mexicana le va bien, el ánimo colectivo cambia. La ciudadanía se concentra en el futbol y en la celebración, mientras otros problemas quedan temporalmente relegados”.

No obstante, advirtió que temas como las desapariciones de personas y otras problemáticas sociales han perdido visibilidad durante el desarrollo del torneo.

Por su parte, Arturo Villarreal, también académico de la UdeG, consideró que el Mundial ha funcionado como un fenómeno de cohesión social y una especie de catarsis colectiva. “Estos eventos generan una sensación de libertad y pertenencia. México ha demostrado capacidad organizativa… y Guadalajara realizó un papel sobresaliente. El desafío será mantener esa percepción una vez que concluya el Mundial”.

Los especialistas coincidieron en que, mientras Ciudad de México enfrentó protestas y complicaciones logísticas, y Monterrey tuvo una menor proyección internacional, Guadalajara logró construir una experiencia más completa gracias a su oferta cultural, el ambiente en las calles y un operativo de seguridad visible.

El gobernador Pablo Lemus aseguró que Jalisco se consolidó como la mejor de las 16 sedes. Acentuó que durante la fase de grupos la Entidad recibió visitantes de países como Corea del Sur, Colombia, España y Uruguay, además de la visita del rey Felipe VI de España para presenciar el encuentro entre España y Uruguay.

La agenda cultural también fortaleció el atractivo. Los conciertos gratuitos y actividades en La Minerva, el FIFA Fan Fest y distintos municipios reunieron a miles de personas, con presentaciones de Maná, Alejandro Fernández, Julión Álvarez, Alfredo Olivas, Plácido Domingo, Julieta Venegas y Los Auténticos Decadentes, entre otros artistas.