Tequileros promueven el consumo responsable y alertan de adulteración

Con el objetivo de fortalecer una cultura de consumo informado y responsable, la Cámara Nacional de la Industria Tequilera (CNIT) realizó el encuentro “Hablar de Tequila”, un espacio en el que especialistas y representantes del sector abordaron temas relacionados con la educación, la salud y la seguridad en torno a esta bebida emblemática de México.

Durante el evento, realizado en el restaurante Alma, la directora de la CNIT, Ana Cristina Villalpando, destacó la importancia de generar información basada en evidencia para que los consumidores tomen decisiones responsables y, al mismo tiempo, se preserve el prestigio de una de las agroindustrias más representativas del país.

Como parte del programa, Jessica Paredes, directora general de la Fundación de Investigaciones Sociales A.C. (FISAC), impartió un taller sobre el concepto del “trago estándar”, herramienta que permite conocer la cantidad de alcohol puro presente en distintas bebidas y favorece un consumo moderado.

El taller “Trago estándar”, impartido por Jessica Paredes, brindó información práctica para fomentar hábitos de consumo responsable entre los asistentes. ESPECIAL

Durante su exposición explicó que aunque en México el consumo de alcohol per cápita es menor que en muchos otros países, el principal reto es el patrón de consumo. También desmintió algunos de los mitos más comunes sobre las bebidas alcohólicas, al señalar que mezclar diferentes tipos de bebidas no acelera por sí mismo la intoxicación, ya que el efecto depende de la cantidad total de alcohol ingerido, la velocidad de consumo y las características de cada persona.

Además, los asistentes participaron en ejercicios prácticos para aprender a calcular un trago estándar y comprender cómo esta referencia puede ayudar a tomar decisiones más informadas.

Villalpando también expresó preocupación por la comercialización ilegal de bebidas alcohólicas adulteradas a través de plataformas digitales y redes sociales, una práctica que representa un riesgo para la salud de los consumidores y afecta a la cadena productiva formal.

Ante este panorama, llamó a productores, distribuidores, autoridades y consumidores a fortalecer la compra de bebidas únicamente en establecimientos y canales autorizados para combatir la ilegalidad, proteger la salud pública y preservar la reputación internacional del tequila.