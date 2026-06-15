La mayoría de muertes por accidentes viales en el AMG son motociclistas

La mayoría de los fallecimientos en accidentes viales ocurridos en el Área Metropolitana de Guadalajara durante 2025 fueron de motociclistas. En rueda de prensa sobre el reporte de siniestralidad vial AMG 2025 de la ciudad, autoridades estatales refirieron que durante el año pasado se registraron mil 268 siniestros viales con 199 personas fallecidas y mil 534 lesionadas.

En 2025 se reportaron 88 motociclistas fallecidos por accidentes viales

De este total, 88 personas fallecidas eran motociclistas, es decir, el 44% del total y lo que representa casi la mitad de las víctimas fatales, lo cual agrava la situación de riesgo en que se encuentran, sumando al incremento exponencial que han tenido en el estado, ya que la Secretaría de Hacienda del Estado ha informado que son más de un millón de motocicletas registradas en el padrón vehicular del estado.

"En todo el mundo está ocurriendo la siniestralidad creciente en usuarios de la motocicleta, no solamente aquí en el Área Metropolitana", comentó Jesús Carlos Soto, director general de Seguridad Vial.

"En todo el mundo está ocurriendo la siniestralidad creciente en usuarios de la motocicleta, no solamente aquí en el Área Metropolitana", comentó Jesús Carlos Soto, director general de Seguridad Vial. EL INFORMADOR / M. HERNÁNDEZ

677 motociclistas lesionados en accidentes viales durante el año pasado

A la par, sumaron 677 motociclistas lesionados en accidentes viales durante el año pasado. Los hombres de entre 18 y 27 años son los que más han fallecido.

Entre las acciones para tratar de disminuir la siniestralidad está mejorar la capacitación de los motociclistas y parte de ello es atender la emisión de licencias de conducir donde, reconoce, hay un déficit de licencias para dichos vehículos en la entidad.

"Hay un déficit de licencias respecto a las motos que se ha detectado que han sido vendidas, más las que actualmente están en circulación, contra las licencias que han sido emitidas", dijo Soto.

Se sumaron en el AMG 677 motociclistas lesionados en accidentes viales durante el año pasado. EL INFORMADOR / ARCHIVO

El 70 % de motociclistas no cuentan con licencia de conducir

El funcionario estatal estima que alrededor del 30% de los usuarios de motocicletas tienen licencia, mientras que el 70% no cuentan con ella, principalmente en el interior del estado.

A la par, resalta que se han reforzado los contenidos de los cursos para motociclistas, emitidos por la Dirección de Seguridad Vial. El objetivo, a decir del funcionario, es garantizar que los motociclistas cuenten con habilidades primarias y secundarias para que circulen con seguridad en sus motocicletas.

Desde la autoridad hacen un llamado a la población que cuenta o va a adquirir una motocicleta para acudir a tramitar su licencia de conducir y tomar su curso de capacitación. La Policía Vial ha desplegado operativos de retención de motocicletas cuando los conductores carecen de licencia.

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AS