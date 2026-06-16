Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el martes 16 de junio de 2026

El clima en Chapala para este martes 16 de junio informa que estará con lluvia ligera con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 33% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 20 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 48%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Chapala

Miércoles 17 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 19

Jueves 18 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 19

Viernes 19 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 19

Sábado 20 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 19

Domingo 21 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 20

Lunes 22 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 19

Martes 23 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Guadalajara

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Cancún

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Clima en Ciudad de México

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