Clima en Chapala hoy: el pronóstico para el martes 16 de junio de 2026

El clima en Chapala para este martes 16 de junio informa que estará con lluvia ligera con 25 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 27 grados.Según se comunicó, el clima presenta un 33% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 20 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 48%.Miércoles 17 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 19Jueves 18 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 19Viernes 19 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 19Sábado 20 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 19Domingo 21 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 20Lunes 22 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 19Martes 23 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18Clima en Guadalajara Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Cancún Clima en Tapalpa Clima en Ciudad de México Clima en Tlaquepaque Clima en Tonalá Clima en Mazamitla Clima en Zapopan Clima en El Salto Clima en Monterrey Clima en Puerto Vallarta Clima en Tepatitlán de Morelos