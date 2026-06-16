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Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el martes 16 de junio de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de Guadalajara

Por: Redacción web .

Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el martes 16 de junio de 2026

Clima en Guadalajara hoy: el pronóstico para el martes 16 de junio de 2026

El clima en Guadalajara para este martes 16 de junio anticipa que estará con lluvia ligera con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 30 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 41%.

A su vez, el pronóstico para la temperatura mínima podría ser de 18 grados.

Según se comunicó, el clima presenta un 75% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en Guadalajara

Miércoles 17 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 18

Jueves 18 de junio de 2026: muy nuboso, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18

Viernes 19 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 18

Sábado 20 de junio de 2026: lluvia de gran intensidad, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18

Domingo 21 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 30 y temperatura mínima de 19

Lunes 22 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 19

Martes 23 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 18

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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